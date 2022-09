La festa per i 90 anni del Gruppo Alpini di Varese

Sotto la bruma dell’autunno le penne nere sfilano per la città e vengono salutate fra musica e applausi: così è andata la festa di Varese la sezione cittadina celebrata nel pomeriggio di sabato 24 settembre.

E, nonostante la pioggia, le centinaia di alpini sono riusciti a spegnere le 90 candeline, quanti sono anni del Gruppo Alpini di Varese.



Il corteo composto da rappresentanti delle sezioni provenienti un po’ da tutta la Provincia di Varese si è riunito ai Giardini Estensi per l’alzabandiera. Subito dopo gli alpini hanno sfilato per le vie della città in cosa alla fanfara fino a raggiungere il piazzale della basilica di San Vittore. Qui si è celebrato un momento in ricordo di chi “è andato avanti“, di quanti hanno perso la vita nel corso delle due guerre mondiali.

Un evento che ha raccolto la partecipazione di parecchie istituzioni e associazioni a partire dall’amministrazione comunale e del sindaco di Varese Davide Galimberti, ma anche dei membri della Croce Rossa Italiana, delle forze dell’ordine, dell’Associazione combattenti e reduci e dell’Associazione Arma aeronautica.