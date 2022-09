La festa dei nonni a Castiglione Olona apre il ciclo di Letture in biblioteca per i bambini

È dedicato alla Festa dei Nonni il primo appuntamento di “Letture in biblioteca”, ciclo di quattro incontri – uno per stagione – dedicati alla lettura con animazioni per bambini, proposto dalla Biblioteca Civica “G. Battaini” di Castiglione Olona (VA) in collaborazione con il gruppo Voci di Carta.

“Festa dei Nonni” si terrà giovedì 29 settembre 2022 alle ore 16.30 al Castello di Monteruzzo, presso la Biblioteca Civica (Via G. Marconi, 1).

L’attività è rivolta a bambini di età compresa tra i 3 e 7 anni, verranno lette tante storie fantastiche.

A conclusione dell’evento farà seguito un piccolo laboratorio creativo, per cui i bambini sono invitati a portare da casa colla, forbici e pastelli colorati. In caso contrario, ad ogni bambino verrà consegnato un kit con una divertente attività da svolgere a casa.

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti (massimo 25 partecipanti), prenotando al numero 0331.824867 (Biblioteca Civica) il martedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

Si raccomanda la presenza di un solo adulto per bambino.

I prossimi appuntamenti del ciclo “Letture in Biblioteca” in compagnia del gruppo Voci di Carta saranno giovedì 15 dicembre 2022, giovedì 10 febbraio 2023 e giovedì 19 maggio 2023