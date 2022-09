Per la Festa di San Francesco ritorna il concerto della Fraternità Francescana di Busto Arsizio

La Fraternità francescana, insieme al nuovo Parroco-Guardiano, Padre Davide Sironi, dà il via nei prossimi giorni alle celebrazioni per la Festa di San Francesco con eventi e S. Messe dedicate al Serafico Padre, per vivere con la comunità un momento di condivisione di festa e di preghiera.

In particolare è lieta di poter ripristinare, dopo due anni di assenza per la pandemia, il tradizionale Concerto per la Festa di S. Francesco che avrà luogo presso la Chiesa Sacro Cuore di Busto Arsizio martedì 4 ottobre alle ore 21,00.

Ospite il Coro “Gospel for joy” di Castellanza diretto dal maestro Fabio Gallazzi, accompagnato da Gabriele Toia al pianoforte, Beatrice Airoldi al flauto traverso, Ettore Zanzottera alle percussioni e Fabrizio Fogagnolo al contrabbasso.

Il programma della serata comprende canti gospel e spiritual della più nobile tradizione di questo genere musicale. Presenterà i brani Danilo Lamperti.

Il Coro, formato da voci femminili, ha al suo attivo un’intensa attività concertistica che l’ha portato ad esibirsi in numerose occasioni, riscuotendo ovunque larghi consensi di pubblico e di critica. Il Direttore Fabio Gallazzi, noto in città per le sue esibizioni musicali con l’Orchestra Microkosmos e per i concerti con gli studenti delle Scuole Medie, ha inciso un CD con musiche e canzoni della tradizione bustocca in collaborazione con Ginetto Grilli ed Umberto Rosanna.

Il 4 ottobre dirigerà il Coro “Gospel for Joy” per esprimere con la sua maestria un genere musicale diverso e coinvolgente.

Il suo lungo curriculum dimostra la sua poliedricità nelle varie sperimentazioni musicali di cui è entusiasta protagonista.

La musica continuerà l’8 ottobre, al termine della S. Messa, intorno alle ore 19,30 con il Concerto dell’Orchestra di Fiati “Pro Busto” di lunga storia, con la partecipazione straordinaria del mezzosoprano Serena Amelia Cravana che avrà per titolo “Con Francesco sulle note della bellezza” Dirige l’Orchestra il M° Franco Conetta conosciuto in città anche come valido docente del Liceo Artistico Musicale cittadino “Candiani – Pina Baush”.

I concerti, aperti alla cittadinanza, godono del patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Un motivo per stare insieme dopo questi anni di chiusura, per il piacere di ritrovarsi ad ascoltare della buona musica in onore di S Francesco, interprete della bellezza del creato.