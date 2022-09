La Fiera di Varese riapre le sue porte: un messaggio di speranza e ottimismo nel mezzo della tempesta perfetta

C’era grande attesa e un po’ di emozione. Alla Schiranna in tanti sono accorsi per l’apertura della 44esima edizione della Fiera di Varese. Piazza Roma, dopo essere stata grande protagonista della campagna vaccinale lo scorso anno, ritrova imprenditori, stand, spettacoli e street food, quegli ingredienti che erano l’appuntamento fisso dopo la fine delle vacanze e la ripresa delle attività.

Emozionata si è detta la vicesindaco e assessore alle attività produttive Ivana Perusin che ha fatto gli onori di casa: «Grazie agli imprenditori del territorio che sono tornati con entusiasmo dimostrando attaccamento a questo evento. Grazie a chi ci ha sostenuto, ci ha aiutato nelle fasi preparatorie. Questo appuntamento dimostra la varietà dell’offerta imprenditoriale varesina ma anche l’attenzione al territorio e ai temi della sostenibilità. Siamo vicini al nostro lago che quest’anno ha vissuto momenti importanti, con la balneabilità ritrovata e l’interesse di tanti turisti attirati dalle novità».

Di ripresa ha parlato anche il sindaco Davide Galimberti : « Il mese di settembre è il momento per pensare e pianificare il futuro. Stiamo attraversando un momento particolare, alla vigilia della tornata elettorale, in un contesto internazionale di gravi difficoltà. I segnali che giungono da questi stand, però, dimostrano che c’è voglia di ripartire e di mostrare la qualità e la quantità dell’offerta territoriale».

Presenti con uno stand anche Camera di Commercio e Ance insieme per aiutare chi, ancora oggi, sta affrontando il complesso iter dei bonus edilizi: « Oggi stiamo vivendo quella che si definisce la tempesta perfetta – commenta il Presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi – I dati che ci arrivano dal mondo imprenditoriale, però, sono confortanti. C’è vivacità, voglia di fare, nonostante i problemi, i costi dell’energia. Essere qui oggi vuol dire crederci e non arrendersi. Le istituzioni saranno sempre al fianco di questi imprenditori».

Anche le forze dell’ordine partecipano alla festa della ripartenza: « Questa bellissima iniziativa – commenta il Prefetto Quagliariello – ci dà la speranza per credere in futuro migliore . La Fiera è un’alleanza tra istituzioni, imprenditori e territorio. E le forze dell’ordine sono presenti per fare la propria parte come su questo lago dove sono impegnate nel contrato ai fenomeni di bracconaggio e per garantire la sicurezza».

Presente all’inaugurazione anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana : « Se la Fiera è giunta alla 44esima edizione vuol dire che c’è un grande radicamento e un profondo amore tra la città e la manifestazione. Pensavamo che questa sarebbe stata l’edizione della ripartenza, per buttarci alle spalle i grandi problemi vissuti. I dati dell’economia erano finalmente brillanti. InUn contesto difficile che possiamo affrontare con il sostegno dell’Europa».

Oltre cento stand, un programma ricco di eventi e lo street food. La Schiranna si è messa di nuovo il suo abito della festa per dare al pubblico il lato migliore della sua voglia di fare.

