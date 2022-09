La Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago in concerto ad Altri AliMenti

Domenica 25 settembre, l’appuntamento annuale per raccogliere fondi per Cam To Me Onlus, Comunità Missionarie Laiche del Pime

Si rinnova domenica 25 settembre, con Altri AliMenti, l’appuntamento annuale della Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago, destinato a raccogliere fondi per Cam To Me Onlus, Comunità Missionarie Laiche del Pime.

L’appuntamento (ore 20.45 al Teatro Lux di piazza San Donato, 5), mette al centro l’alimentazione etica e consapevole. I musicanti, diretti dal Maestro Francesco Carcello, accompagneranno infatti testimoni nel mondo della nutrizione consapevole. Primi a raccontarsi saranno Simona Riganti (Presidente) e Antonino Alessandro (direttivo) di B.AR GAS, il Gruppo di Acquisto Solidale di Busto Arsizio e Cascina Elisa, nato nel 2017 dal desiderio di oltre trenta famiglie della zona di Busto Arsizio di continuare l’esperienza di acquistare insieme prodotti sani e buoni, cercando di rispettare dei criteri molto precisi: qualità del prodotto, dignità del lavoro e rispetto dell’ambiente.

A salire sul palco di piazza San Donato anche Alice Brignone, di Banda Biscotti Verbania, un progetto di economia carceraria italiana che ogni giorno sforna dolci nel laboratorio di produzione dolciaria del carcere di Verbania. Spiegano i responsabili dell’iniziativa: “Ogni giorno chiudiamo a chiave dietro le sbarre storie di persone che chiedono di essere ascoltate. BB si alimenta di queste storie, impastandole con materie prime scelte con cura. Questa è la ragione per cui i nostri biscotti sono unici: dentro di loro c’è tutta la nostra voglia di credere e investire in un presente ed un futuro migliori”.

Infine, sarà proiettato un video riguardante il progetto per il quale è destinata a raccogliere fondi la serata: C.M.L. Microcredito Donne Cambogiane. Qui, nella capitale Phnom Penh, l’associazione Cam to Me Onlus sostiene 43 donne che hanno preso le redini della loro famiglia, avviando un’attività di microcredito. In pratica, uno strumento di sviluppo economico che permette l’accesso ai servizi finanziari alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione.

Entrata libera, fino a esaurimento posti.