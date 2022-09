La Fondazione SOS Malnate compie 40 anni e fa festa in piazza

Domenica 18 settembre i festeggiamenti inizieranno presso la sede di via I Maggio

Dopo due anni, torna in presenza la festa del 39° anno dall’inizio delle attività e il 40° anno dalla fondazione di SOS MALNATE.

L’appuntamento è per domenica 18 settembre alla Festa Sociale

Ore 9.45 – Ritrovo presso la sede di via I Maggio 10 a Malnate

Ore 10.00 – Partenza in corteo con la Banda di Malnate verso il cimitero.

Ore 11.00 – S. Messa presso la Chiesa S. Martino

Ore 12.00 – Consegna riconoscimenti e aperitivo per tutti presso l’Oratorio.