La fune traente della funivia era gravemente degradata: la perizia fa luce sulla tragedia del Mottarone

La fune traente della Funivia del Mottarone era degradata. Più della metà dei 114 fili del cavo si erano logorati ben prima del giorno dell’incidente.

Nella relazione scritta dai periti incaricati di analizzare le ragioni del drammatico incidente avvenuto il 23 maggio 2021, emerge che il cavo si spezzò “a causa del degrado della fune stessa verificatosi in corrispondenza dell’innesto della fune nella testa fusa, punto più delicato della fune”.

La relazione, di più di 1000 pagine, esclusi gli allegati, è stata depositata ieri alla cancelleria del Gip di Verbania.

“La causa della precipitazione della cabina n. 3 della funivia è stata l’inserimento di esclusori di funzionamento al sistema frenante di emergenza previsto da norma e presente nella cabina n. 3. Tali esclusori hanno impedito, in occasione della rottura della fune traente, che il sistema frenante di emergenza si attivasse andando bloccare in sicurezza la cabina sulla fune portante….

La perizia ripercorre le fasi drammatiche dell’incidente:

“ la cabina n. 3 che sta viaggiando in direzione del Mottarone, sta per entrare nella relativa stazione, mentre la cabina n. 4 scende che verso l’Alpino si trova ancora qualche decina di metri prima dell’arrivo alla relativa stazione. In questa fase la velocità di marcia dell’impianto è bassa e le cabine si avvicinano alle corrispondenti banchine con velocità sempre più ridotta. Ed è in questo momento che si ha il collasso della fune traente superiore della funivia, nell’intorno del suo punto di attacco al carrello della cabina n. 3…… A questo punto sul carrello agisce, non più contrastato, il tiro della fune traente inferiore che imprime al carrello della cabina n. 3 un violento moto retrogrado di accelerazione verso valle e il sostegno 3. Contemporaneamente la cabina n. 3 ha un’ampia oscillazione verso l’alto e verso monte, reagendo in tal modo proprio alla brusca traslazione verso valle del proprio carrello”.