La Lati apre le porte ai cittadini di Vedano Olona che lamentano odori molestri: “Non arrivano da noi”

Gli odori fastidiosi di cui si lamentano i cittadini di Vedano Olona non provengono dalla Lati. A dimostrazione della propria buona fede, l’azienda ha accolto nei giorni scorsi un gruppo di residenti : « Il motivo dell’incontro è stato di rassicurare queste persone che le lavorazioni LATI non rappresentano alcun pericolo per la salute dei lavoratori e del vicinato – assicura l’impresa vedanese – Inoltre, sebbene non ci siano evidenze che gli odori arrivino dalla società, LATI si mette a disposizione del Comune per contribuire ai controlli necessari per identificare l’origine delle molestie olfattive».

Ad esporsi in prima linea è stata proprio Michela Conterno, CEO dell’azienda, che ha spiegato come l’attività di LATI sia controllata sotto più fronti da un nutrito numero di persone qualificate, presenti all’incontro per rispondere alle domande dei cittadini assieme al Medico Competente. In rappresentanza del comune di Vedano, anche il Sindaco Cristiano Citterio e il Vicesindaco Vincenzo Orlandino.

«L’attività della nostra azienda, vale a dire la produzione di compound termoplastico a partire dalla miscela di polimeri con diversi tipi di additivi, cariche, rinforzanti e pigmenti – ha spiegato Michela Conterno – non comporta reazioni chimiche potenzialmente pericolose. Le emissioni in atmosfera sono al di sotto dei limiti di legge e il monitoraggio chimico sui lavoratori non rileva rischi per la salute. In 77 anni di storia l’azienda non ha mai avuto casi di malattia professionale, né registrato lamentele di molestie olfattive da parte di lavoratori e loro rappresentanti. Escludiamo, quindi, che gli odori che hanno infastidito la cittadinanza provengano dai nostri stabilimenti. Ciononostante, ci mettiamo a disposizione per ogni controllo necessario. Il bene della comunità è per noi una priorità».

La LATI assicura la massima attenzione sul fronte della sicurezza:« i prodotti di punta della società, vale a dire i materiali autoestinguenti, vengono utilizzati proprio per rendere sicuri prodotti di uso comune come elettrodomestici, adattatori, prese della corrente che in caso di cortocircuito potrebbero prendere fuoco». L’azienda ha inoltre sottolineato l’impegno sempre più forte verso i temi della sostenibilità, attenzione che l’ha portata ad abbattere di più del 60% le emissioni di gas serra lo scorso anno.

Grande attenzione è posta anche verso le materie prime in ingresso tutte selezionate con specifici standard di sicurezza, conformi ai regolamenti vigenti e gestite secondo procedure consolidate. Nei prossimi mesi la società effettuerà campionamenti specifici per valutare lo spostamento delle emissioni odorigene aziendali sia nei luoghi di lavoro, sia in ambiente.

Nel frattempo, la società, assieme al Comune, invita i cittadini ad inviare eventuali segnalazioni, circostanziate di ogni dettaglio utile (ad es. data, ora, condizioni meteo, descrizione dell’odore, intensità, durata, possibile fonte ecc.), alla mail protocollo@comune.vedano-olona.va.it. Le segnalazioni saranno utili per proseguire con i controlli e identificare la sorgente o le sorgenti del problema.