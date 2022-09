La minoranza di Oggiona con Santo Stefano porta i fiori al monumento dedicato a Dalla Chiesa

Oggi, sabato 3 settembre ricorre il quarantesimo anniversario della strage di via Carini in cui furono barbaramente uccisi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente scelto Domenico Russo.

Il gruppo di minoranza di Oggiona con Santo Stefano, “Progetto Comune – Milani sindaco” ha voluto ricordare il sacrificio del Generale Dalla Chiesa recandosi nella piazza intitolata in suo onore e inaugurata lo scorso anno a giugno 2021 con la partecipazione di moltissime autorità e di moltissimi cittadini. Lì i consiglieri di minoranza hanno deposto un omaggio floreale davanti al cippo dedicato al Generale. L’omaggio vuole essere un ricordo di quel tragico giorno.

Il gruppo di minoranza si rammarica del fatto che «l’attuale Amministrazione sia rimasta in silenzio in questa occasione così importante per tutti gli italiani di ieri e di oggi perchè nella storia dell’Italia repubblicana Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato un Generale e un uomo simbolo di coraggio, onestà e fedeltà assoluta alla sua amatissima Arma dei Carabinieri».