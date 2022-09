La musica riprende a vibrare per la Casa della Città solidale di Tradate

Dopo la sospensione forzata di tutte le attività finalmente anche gli spettacoli dal vivo hanno ripreso il giusto passo e La casa della città solidale Aps di Tradate, in collaborazione con il Comune di Venegono Inferiore, propone venerdì 9 settembre un appuntamento musicale con i Maschérpa, gruppo composto da Luciano Zadro alla chitarra, Angelo Corvino alla batteria, Dario Estrafallaces al basso e Giancarlo Calvi alle tastiere.

Perché il quartetto ha questo nome? Nonostante non trapeli nulla di ufficiale il pensiero corre al detto milanese “Restà lì cóme quéll de la maschérpa”. Si riferisce all’espressione sbigottita di chi rimane sorpreso da un avvenimento inaspettato.

Quindi prepariamoci ad uno spettacolo sorprendente, energico, divertente e di forte impatto emozionale, al quale non si può fare a meno di assistere. Il repertorio spazia da George Benson a Bireli Lagrene, citando chitarristi come Luis Salinas e Jimmy Rosenberg.

Il concerto si terrà negli spazi di Villa Molina a Venegono Inferiore con inizio alle 21:30 e verrà preceduto, a partire dalle ore 20:00, da un piccolo aperitivo a cura dei volontari de La casa della città solidale e dagli Amici dell’Asilo di Abbiate Guazzone. I fondi raccolti saranno utilizzati per le attività di interesse generale dell’associazione tra cui il Market Solidale di Via Isonzo 3 a Tradate, che in questo periodo sta raccogliendo materiale didattico per bambini e ragazzi. Nel caso si volesse donare qualcosa è possibile approfittare della serata.

È gradita la prenotazione, per consentire una migliore organizzazione dell’evento. Per informazioni si può inviare una mail a: donazioni.marketsolidale@gmail.com

In alternativa, si può chiamare o inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 348 8861230 o 349 2974515 oppure recarsi presso il Market Solidale da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 17:30.