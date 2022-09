La Nazionale al “Franco Ossola”: si gioca Italia-Svizzera under 20

Giornata speciale quella di oggi – martedì 27 settembre – per lo stadio di Varese: il “Franco Ossola” ospita infatti una partita ufficiale della Nazionale under 20 che a partire dalle 17.30 affronta in amichevole i pari età della Svizzera.

Si tratta della seconda presenza dell’U20 a Masnago: il precedente risale al 2003 proprio contro gli elvetici travolti 8-0 in una partita valida per il torneo “Quattro Nazioni”. La squadra diretta dal c.t. Carmine Nunziata è arrivata ieri in città proveniente da Lisbona dove ha affrontato e battuto il Portogallo per 2-1 in un match inserito nel torneo “Otto Nazioni”.

La partita del Franco Ossola sarà a ingresso gratuito: chi vuole assistere alla gara deve solo scaricare il tagliando dal sito Vivaticket; la gara sarà inoltre trasmessa in diretta su RaiSport+ HD. Il test con la Svizzera serve agli azzurrini in avvicinamento al Mondiale di categoria previsto per il mese di maggio in Indonesia: l’Italia ha conquistato la qualificazione grazie al piazzamento negli scorsi europei U19 in Slovacchia quando arrivarono in semifinale.

Ieri intanto il capo delegazione azzurro Gianfranco Serioli ha incontrato a Palazzo Estense il sindaco Davide Galimberti e l’assessore allo sport Stefano Malerba per ringraziare la città dell’accoglienza riservata al gruppo della Nazionale.

I CONVOCATI

Portieri: Pietro Passador (Torino), Jacopo Sassi (Giugliano), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Gabriele Guarino (Empoli), Alessandro Fontanarosa (Inter), Filippo Fiumanò (Aquila 1902 Montevarchi), Gabriele Mulazzi (Juventus), Luigi Palomba (Cagliari), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Cesare Casadei (Chelsea), Federico Casolari (Sassuolo), Leonardo Cerri (Juventus), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Reggina), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Ascoli), Cher Ndour (Benfica), Filippo Terracciano (Verona), Luciano Valente (Groningen);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Como), Tommaso De Nipoti (Atalanta), Daniele Montevago (Sampdoria), Cristian Volpato (Roma).