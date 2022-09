La Notte bianca di Fagnano Olona tra musica, arte e negozi aperti

Tante le iniziative e le proposte per la Notte bianca di Fagnano Olona in programma sabato 10 settembre. Spiccano tra i punti nel programma il concerto con le cover di Vasco Rossi, una mini sfilata con gioielli e note d’oriente in piazza Alfredo di Dio, due zone con Dj Set e tanti punti ristoro.

Queste le proposte ideate dall’Associazione dei Negozianti fagnanesi che si mostrano entusiasti del lavoro svolto in sinergia. «Rispetto alle Notti Bianche precedenti l’organizzazione è più partecipata», dice l’assessore alla Cultura Giuseppe Palomba sostenuto dagli stessi commercianti sorpresi della collaborazione da parte di tutti. Sono infatti circa 40 i negozianti coinvolti nell’organizzazione di questo evento che vuole essere un punto di partenza dopo il periodo Covid.

Importante il sostegno da parte dell’amministrazione comunale che si è spesa molto per sistemare la viabilità in vista della sera di sabato 10 settembre. Verrà infatti pedonalizzata l’area del centro del paese e verrà anche chiusa al traffico la via Dante dalle ore 18.00 fino alla 01.00, mentre i negozi resteranno aperti fino alle 24.00.

Il sindaco Baroffio tiene a ricordare che dopo la pandemia «la voglia di partecipazione da parte dei cittadini e degli enti alla vita del paese è aumentata e che il progetto ha richiesto molto impegno».

Tra le altre attrazioni della serata vi sono un concerto di musica classica; la libreria Millestorie proporrà un evento per festeggiare i 3 anni di attività e in via Saibene i negozianti esporranno i loro prodotti. Alla festa si potrà anche cenare poiché l’Associazione dei Negozianti proporrà anche un menù con 2 primi e 2 secondi in collaborazione con la gastronomia Marazzi. All’evento ha collaborato anche la parrocchia spostando la messa del sabato sera che avrebbe creato disagi alla viabilità nell’orario di chiusura delle strade.

I negozianti e l’amministrazione lavorano a questo evento già da molto tempo e non escludono di collaborare anche per far fronte al caro bollette e organizzare qualche evento per il futuro.