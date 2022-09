La pandemia nella Rsa diventa un libro scritto da chi l’ha vissuta

“Mi ricorderò per sempre” è il titolo del volume scritto a più mani dagli Operatori delle RSA aderenti ad UNEBA; una raccolta di racconti, di storie emozionanti e toccanti con un unico denominatore comune: il vissuto pandemico nelle RSA ed un unico obiettivo comune: guardare all’orizzonte con rinnovata speranza ed entusiasmo nel cuore.

Per la presentazione del libro la Casa Editrice DAPERO ha scelto IL MELO di Gallarate, con una precisa motivazione: “… al Melo la sensibilità dei professionisti è molto alta, il cuore per ciò che fanno è palpabile tra le pagine scritte da loro.”

Sarà un evento molto speciale, perché non sarà fatto solo di parole ma anche di azione teatrale e di musica, che ci fanno volare, come farfalle perché tutti i bruchi, prima o poi si trasformano in farfalle come si suggerisce il titolo del racconto proprio da Daniela Foglia, direttore della Rsa di Gallarate.

Appuntamento il 29 settembre alle 17.00, Al MELO nella Sala Planet di Via Magenta, 3 a Gallarate

E’ consigliata la prenotazione allo 0331/776083