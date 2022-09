La Pet Therapy e il naso dei cani: il dottor Danilo Centrella spiega perché ci fa bene un amico a 4 zampe

A pillole di salute parliamo di Pet Therapy. Il dottor Danilo Centrella medico chirurgo specialista in urologia e andrologia e direttore della struttura complessa di urologia del Verbano Cusio Ossola spiega e dimostra il potere terapeutico degli animali

Domenica ero al parco con mia figlia Emma e il nostro cane Mamba. Mamba ha un grosso imprinting emozionale con mia figlia, vivono in simbiosi.

Un ragazzo mi ha riconosciuto e abbiamo parlato e lui , che lavora in un maneggio vicino al mio paese a Besozzo in provincia di Varese, mi ha detto : “Tu devi spiegare alle persone il grossissimo potere che hanno gli animali, perché io lo vedo nel rapporto con gli animali”

E ha ragione: la Pet Therapy, che noi conosciamo come terapia degli animali da compagnia o d’affezione, è un termine anglosassone nato grazie ai primi studi nel 1950 di uno psicologo che ha studiato il beneficio del rapporto del cane con i bambini autistici. Gli inglesi sono liberi in questo: pensate che loro dicono che hanno conquistato il mondo grazie al gatto, perchè in ogni famiglia ci doveva essere un gatto, perché il gatto mangiava il topo e così il topo non mangiava il trifoglio che era molto energetico. In questo modo, il trifoglio poteva essere mangiato dalle vacche facevano il latte energetico per i soldati.

Pensate dove si arrivi dove arriva tutto questo. E adesso la Pet Therapy è in tutto il nostro sistema anche sanitario e parasanitario, per esempio nelle scuole, negli ospedali, nelle case per anziani. Ma perché ? Perché l’animale riesce a creare quel contatto e quella apertura di canali, che sono dei canali istintivi, non razionali. L’uomo è un mammifero e anche gli animali da compagnia come il cane sono mammiferi. Però, mentre gli animali ragionano di istinto, quindi non hanno una razionalità, non una maschera, noi uomini l’ abbiamo: ecco, gli animali possono, in terapia, aprire questa maschera.

E tutto questo noi lo sappiamo. Però non sappiamo le famose curiosità degli animali che aiutano in realtà, in maniera razionale, la medicina. Noi lo sappiamo perché ci sono tantissime comunicazioni sull’utilizzo degli animali, nello studio del cancro, della narcolessia, dell’emicrania, del diabete, da comunicazioni che ci sono arrivate. Ad esempio, sempre studi inglesi ci dicono che alcuni cani sono riusciti a fare una diagnosi del melanoma della pelle perché continuavano ad annusare il loro padrone in un certo punto e in una certa posizione dove poi effettivamente c’era questa questa malattia.

Oppure il più famoso studio nostro, perché è stato fatto in provincia di Varese ,con il cane dell’esercito italiano che si chiama Liu, è proprio sul tumore della prostata: questo cane è riuscito, tramite i suoi canali olfattivi perchè voi sapete che noi uomini abbiamo un olfatto con ì dei recettori nel naso che sono più o meno 5 milioni di recettori mentre il cane ha 220 milioni di recettori, dicevo che questo cane è riuscito a diagnosticare, in un’alta percentuale di soggetti, annusando le urine il tumore della prostata.

Ovvio, quindi, che che la scienza stia studiando l’utilizzo degli animali in medicina. Può essere riproducibile perché ovviamente il cane è un essere vivente, quindi ha delle forti emozioni, deve essere gratificato, quindi non può essere usato come un animale da laboratorio per diagnosticare. Però è certo ed è sicuro e la scienza sta puntando su questa firma olfattiva degli animali che può servire per creare i nasi artificiali che possono servire alla scienza negli esami di screening di alta massa di popolazione.

Una cosa è certa il legame uomo animale da compagnia, che possa essere il cane il gatto il cavallo il furetto qualsiasi è da compagnia, è utile per aumentare i livelli di endorfine , di gratificazione di questo rapporto che abbassa il colesterolo, abbassa la pressione, aumenta l’autostima. Insomma dà una serie di benefici nel nostro uomo che è giusto goderne ogni giorno.