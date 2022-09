La pioggia non ha fermato i mini pellegrini di Alfa lungo la Via Francisca del Lucomagno

Quattro sabati in cammino lungo un antico pellegrinaggio, sempre circondati dall’acqua. Questa volta non solo dei laghi e dei fiumi ma anche quella piovana, che è caduta abbondantemente durante l’evento. Il bello della diretta, come si dice. Che dopo l’anno più asciutto degli ultimi decenni, fa anche brutto lamentarsene. Cosa che infatti non hanno fatto i piccoli pellegrini armati di mantelline, ombrellini e stivaletti da pioggia che si sono comunque presentati all’evento “in barba al meteo”.

Bimbi che non sono rimasti delusi dal pomeriggio organizzato da Alfa, il gestore del servizio idrico integrato, anzi. Grazie agli amici di Parole in Viaggio, l’associazione partner delle iniziative, hanno potuto assistere a due momenti di lettura che hanno riguardato storie di bosco, animali e natura.

Fra il primo e il secondo giro di libri, dove non sono mancati teatrini giapponesi e orchestre di pennuti inscenati dai quattro lettori, una camminata fino al Lago di Ghirla non senza allegri salti nelle pozzanghere e la visita al Maglio di Ghirla.

Qui grazie alla disponibilità di Massimo Grignani, consigliere comunale a Cugliate Fabiasco molto attivo sul territorio per promuovere e raccontarne la storia, piccoli e grandi hanno potuto vedere da vicino come ha funzionato per secoli (e non fino a molti anni fa, visto che ha cessato l’attività solo nel 1991) questa officina del ferro. Le ruote del mulino, il grande martello (il maglio appunto) per battere il ferro, gli utensili raccontati da Grignani hanno catturato l’attenzione dei piccoli. Anche se i più coinvolti da questa parentesi d’antan sono sembrati i nonni presenti, per raccontarla in tutta onestà.

Al rientro nella Sala Polivalente accanto al Maglio altre letture con protagonisti simpatici e poco paurosi lupi, mentre a rifocillare i pancini dei giovani esploratori sfidanti il maltempo ci ha pensato Coop Lombardia, che ha messo a disposizione una piccola merenda gratuita.

Prossimo appuntamento: Castiglione e la Valle Olona. Ricordiamo la partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi. Tutte le informazioni cliccando qui.