La Pro Patria fa l’impresa e sbanca Salò, Feralpi battuta 1 a 0

Prima, importantissima vittoria per la Pro Patria alla prima trasferta stagionale, valida per la seconda gara del campionato di Serie C. Dopo 9o minuti di battaglia i Tigrotti di Busto Arsizio festeggiano i tre punti e sfatano un tabù: espugnato il Lino Turina di Salò, stadio dove i Leoni del Garda non avevano mai perso contro i colori bianco-blu del Varesotto.

A decidere le sorti del match è ancora una volta, per la seconda volta consecutiva in casa Pro Patria, un difensore. Al 33esimo da calcio piazzato l’incornata di testa di Boffelli trafigge il portiere gardesano Pizzignacco, chiamato poco prima in causa per difendere i pali dagli assalti di Piu e Stanzani, partiti entrambi titolari.

Altrettanto fondamentale per la vittoria, dopo i miracoli di sabato scorso allo Speroni, l’altro portiere, il bustocco Mattia Del Favaro. Diversi gli interventi risolutivi del portiere in prestito della Juventus, il più spettacolare a 10 secondi dalla fine, a tempo praticamente scaduto in una folle mischia dentro l’area di rigore dopo un secondo tempo all’arma bianca da parte dei padroni di casa per far cadere il fortino della Pro Patria.

Ribaltato il pronostico odierno, che dava i bresciani favoriti, adesso la Pro Patria ha poco tempo per festeggiare e godersi la vittoria: martedì sera a Busto Arsizio arriva un Mantova reduce da due sconfitte consecutive (oggi battuto 1-2 dal Novara) e alla disperata ricerca di punti.

