La Pro Patria ospita un Mantova senza punti e prende un nuovo attaccante

“Avrei voluto avere a disposizione qualche giorno in più per permettere ai giocatori di godersi la vittoria contro la FeralpiSalò“. Con una battuta (e un attaccante in più) l’allenatore della Pro Patria Jorge Vargas archivia il primo successo stagionale dei tigrotti biancoblu e sposta immediatamente il focus sul prossimo obiettivo in calendario. Domani – martedì 13 settembre, 0re 21 – si torna infatti subito in campo: allo stadio Speroni di Busto Arsizio arriva il Mantova, squadra reduce da due sconfitte consecutive (in altrettante gare) e dunque alla ricerca dei primi punti in campionato. E si sa che quando un avversario è ferito nell’orgoglio e con l’acqua alla gola è sempre un avversario pericoloso.

“Il Mantova è una squadra tosta – commenta Vargas alla conferenza stampa prepartita -. Una squadra che non è partita bene queste settimane ma che sulla carta dovrebbe lottare per la promozione o per i playoff, quindi sempre pericolosa. Il loro organico ha tanta qualità ed esperienza, penso per questo che domani sarà una bella partita per continuare a far vedere che vogliamo fare punti”.

Sarà una sfida contro un finto fanalino di coda, la “rivincita” di una delle pagine biancoblù più belle della passata stagione, ovvero l’aritmetica conquista della salvezza al termine di un campionato turbolento sia dal punto di vista societario, sia sul campo, nonostante la stagione finita poi in gloria con un’insperata qualificazione al secondo turno playoff appena qualche giorno più tardi. Dimostrazione di quanto il Girone A sia complicato, la sua classifica corta e la lotta per la permanenza nel calcio professionistico non può mai essere qualcosa di scontato.

“Non è facile arrivare in una squadra che ha fatto risultati giocando in un certo modo e provare a cambiare. Come ho detto fin dall’inizio ci vorrà del tempo per dare vita alle nuove idee – conclude Vargas, che conferma il ritorno di Bertoni tra gli arruolabili -. La Pro Patria era già forte e ha fatto risultati anche prima, ma per me è importante che i ragazzi capiscano che hanno la possibilità di ambire ad altri scenari e competere con tutte le squadre del Girone A, girone in cui non esistono team inferiori. Sarà così per tutta la stagione e per questo bisogna giocare contro tutte le squadre con la stessa intensità e personalità, cercando di seguire sempre per la nostra strada. Per il momento lo stiamo facendo abbastanza bene”.

ARRIVA CHAKIR IN ATTACCO, RITORNA BERTONI, MOLINARI ANCORA OUT

Non rientrerà tra i convocati di domani Mohammed Chakir, ultimo colpo del ds Sandro Turotti che dopo l’infortunio di Parker (Per il Mantova sarà invece assente bomber Monachello, ndr) ha voluto portare alla corte di Vargas un nuovo attaccante, ufficializzato in giornata. Classe 2000 e punta centrale di ruolo, Chakir ha esordito a 16 anni in Coppa Italia con la maglia della Reggiana. Protagonista in Serie D con la maglia del Legnano l’anno scorso ha disputato la stagione a Renate, dove ha segnato tre gol, fornendo lo stesso numero di assist in 32 gare. Per l’attaccante contratto annuale fino al 30 giugno, con opzione di rinnovo per il 2024.

Insieme al già citato Parker, assenti anche Stefano Molinari e i centrocampisti Rossi, Ghioldi, Gavioli. Sarà invece presente Luca Bertoni, regista titolare della squadra, anche se il suo impiego dal primo minuto è ancora da valutare, così come quello di Tommaso Brignoli, per la prima volta lo scorso sabato in campo per tutti i 90 minuti dopo oltre un anno.

“Valuteremo con attenzione chi schierare – ha risposto sibillino Vargas, senza anticipare la formazione -. Ci sono giocatori che non possiamo rischiare di perdere”.

DIRETTA VN

La diretta testuale dell’incontro inizierà domani su VareseNews. Come sempre potrete partecipare al nostro liveblog commentando in tempo reale la sfida o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social

ARBITRI (giornata #3)

Sarà Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano a dirigere Pro Patria Mantova, in programma domani, martedì 13 settembre. A completare la terna Daniele Sbardella (Belluno) e Andrea Rizzello (Casarano). Quarto uomo Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

CLASSIFICA

Novara 6 – Lecco 4, Juventus NG 4, Pordenone 4, PRO PATRIA 4 – Vicenza 3, Sangiuliano 3, Trento 3, Padova 3, FeralpiSalò 3, Pergolettese 3, Renate, 3 Pro Vercelli 3 – Virtus Verona 2, Arzignano 2 – AlbinoLeffe 1, Piacenza 1, Triestina 1, Pro Sesto 1, Mantova 0.

BIGLIETTI