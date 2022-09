La Pro Patria fa rotta verso Padova, Vargas: “Una partita che tutti vorrebbero giocare”

Quella di domani – sabato 17 settembre – per la Pro Patria sarà il primo bivio stagionale. Dopo aver sbancato Salò (terza potenza dello scorso campionato), vincere all’Euganeo di Padova – squadra data come principale candidata per la promozione in B la stagione passata – e continuare a macinare punti (7/9 lo score attuale) significherebbe infatti che la stagione bustocca è davvero nata sotto una buona stella.

Nel calcio illusioni ed equilibri sono materia fragile e il rischio di scivolare in un passo falso è sempre dietro l’angolo, specialmente quando si incominciano a fare sogni di gloria e voli pindarici. Se per creare entusiasmo in fin dei conti basta poco, come una spizzata di Lombardoni al 90′, cadere (male) per terra è purtroppo ancora più facile. E, dopo la sconfitta all’esordio contro la Pro Vercelli, il Padova ha dimostrato di non essere facile preda nonostante il cosiddetto “ridimensionamento” né l’Euganeo stadio “di facili conquiste”, come insegna la storia e l’esperienza vissuta nel 2009 dal “fu dream team biancoblù“, una delle ultime volte, la più clamorosa, in cui i tigrotti sono arrivati in Veneto con la fascia da capolista.

«L’entusiamo delle due vittorie non ci deve far pensare che non ci sia niente da perdere domani, anzi, abbiamo tanto da perdere: i tre punti, che sono sempre fondamentali – commenta l’allenatore della Pro Patria Jorge Vargas nella consueta conferenza stampa pre-partita -. La partita di domani è la partita che tutti vogliono giocare. Il Padova è forte, gioca bene e lo fa in uno stadio ricco di storia. Sarà una bella partita».

Il “Potencia” cileno scaccia via le analogie (probabilmente a lui, legittimamente, sconosciute) con la stagione 2009 e continua per la sua strada, predicando il suo mantra, ripetuto dal primo giorno di insediamento, ovvero quello della tranquillità.

«Quel che so è che siamo partiti bene, l’atteggimento però va mantenuto in ogni partita – sottolinea Vargas -. Loro sono preparati, sono forti nelle ripartenze e hanno schierato in attacco tre formazioni diverse nelle precedenti partite. È difficile dire quale sarà l’undici titolare. Sappiamo che sarà durissima ma abbiamo avuto un giorno in più rispetto alla partita di martedì col Mantova».

TOTOFORMAZIONE, VARGAS SVELA SOLO GLI ASSENTI: “CHAKIR E MOLINARI NON ANCORA PRONTI”

Tentar di sapere quale sarà la formazione di domani non nuoce, ma la bocca di Vargas rimane, anche in questo caso legittimamente, cucita. Quel che è certo, stando sempre alle parole del mister, è che Molinari non è ancora pronto per tornare in campo dopo l’infortunio in ritiro e in attacco Chakir dovrà aspettare il suo turno, possibile dunque il ritorno da ex contro il Renate. Gli altri assenti sono i “soliti” Gavioli, Rossi, Ghioldi e Parker.

“Vedremo domani chi schierare in campo, la formazione non si può dire fino alla fine, anche perché la notte spesso porta consiglio – dice l’allenatore, sorridendo -. Martedì abbiamo alternato (7 i cambi rispetto a Salò nell’undici titolare) ma i giocatori hanno risposto bene. Tanti erano giovani (Piran 18, Perotti, 19, Ferri 20 tra tre giorni, ndr) ma questo non è un problema: io credo in loro, si stanno allenando bene e hanno capito subito che potevano dare una mano importante alla squadra”.

“Chakir non è ancora completamente in condizione, gli ci vuole ancora un po’, magari la settimana prossima sarà con noi – conclude -. Molinari in ritiro ha avuto una ricaduta e non vale la pena rischiarlo (a livello fisico, ndr) in questo momento. Dobbiamo essere certi che abbia recuperato prima di farlo rientrare. In ritiro è stato sfortunato e ha avuto una ricaduta del vecchio infortuno. Anche lui è un giocatore importante per noi. Fa più del dovuto per riprendersi presto. Decideremo con lo staff medico, decideremo quando farlo rientrare”.

ARBITRI

Sarà Valerio Pezzopane della Sezione di L’Aquila ad arbitrare Padova – Pro Patria, in programma sabato 17 Settembre alle ore 17.30 allo Stadio “Euganeo” di Padova.

A completare la terna, gli assistenti Emanuele Bocca della Sezione di Caserta e Marco Colaianni della Sezione di Bari. Quarto Ufficiale Silvia Gasperotti della Sezione di Rovereto.

