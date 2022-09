La prossima tappa del progetto “Campo dei Fiori Siamo Noi” è al Parco Valle della Bevera

Appuntamento a domenica 25 settembre. La giornata è compresa nel progetto “Ben-essere in natura” sostenuto da Regione Lombardia, in collaborazione con AREA Parchi

Domenica 25 settembre, in occasione della campagna” Puliamo Il Mondo“, sarà possibile dedicarsi alla cura di alcune aree della Bevera insieme alle GEV e a Legambiente Varese Onlus, e questa volta anche con la collaborazione del Comune di Varese.

L’appuntamento è alle ore 9 presso il parcheggio gratuito di via Ca’ Bassa di Varese (all’altezza della Motorizzazione Civile). Percorrendo il facile sentiero sterrato, si opererà per la rimozione dei rifiuti e, in alcuni tratti, anche del taglio della vegetazione, con una particolare attenzione alle specie esotiche invasive.

Per partecipare basta iscriverti qui: https://insubri-park.web.app/esperienze/u0lWd8kXx5M7wyIzSxwl

Per maggiori informazioni: educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it.