La quarta medaglia agli europei under 23 di canottaggio in Belgio va a Gavirate

Sara Borghi e Matilde Barison della ASD Canottieri Gavirate regalano all’Italia un bellissimo argento europeo Under 23 a Hazewinkel, in Belgio, che si sta disputando in questi giorni.

Polonia, Italia e Gran Bretagna: questo il podio del doppio Pesi Leggeri femminile, che ha visto appunto Sara Borghi e Matilde Barison dominare la gara, prima in prima posizione assoluta e poi in seconda posizione: si tratta del primo “secondo posto” azzurro nelle finalissime di oggi, 4 settembre 2022, e la quarta medaglia azzurra in totale in Belgio.

Risultato finale: prima la Polonia con 7.11.53, seconda l’Italia con Sara Borghi, Matilde Barison (Gavirate) con 7.16.36, terza la Gran Bretagna con 7.18.59. A seguire Grecia, Svizzera e Ungheria.