La Settimana della Mobilità di Busto Arsizio si chiude con la super Ztl, attenzione alle deviazioni

La Settimana della mobilità sostenibile si conclude domani, giovedì 22 settembre: sarà la giornata in cui sarà sperimentata l’estensione della Zona a Traffico Limitato con la pedonalizzazione delle piazze Garibaldi e Trento Trieste dalle 8.00 alle 19.00 (nella mappa l’area chiusa al traffico e le deviazioni).

La sperimentazione permetterà di valutare quale impatto la chiusura potrà avere sul traffico nel caso si decidesse di procedere con un’estensione definitiva. Il 22 settembre sugli autobus STIE del TPL urbano con un biglietto vidimato sarà possibile circolare tutto il giorno.

Nell’area libera dalle auto si svolgerà “BustoinBici-Riprendiamoci le strade”, percorso cittadino con arrivo alle 11 in Piazza Garibaldi a cura di Legambiente e scuole cittadine.

Dalle 9.30 alle 12.30 presso Malpensa Fiere, ci sarà invece il convegno di chiusura, “Smart & Sustainable City, La Busto che Vorrei” con le premiazioni del concorso dedicato alle scuole.

Alle ore 18.00 in via Cavallotti è in programma l’ultimo dei Mobility point: si parlerà di “Infrastrutture e mobilità a Busto Arsizio” con Alessandro Della Marra, presidente e amministratore unico di Agesp Attività strumentali.

Il programma della Settimana si conclude con “BARun4 Mobility & Charity”, una camminata benefica di 3 o 6 km per le vie del centro a favore del progetto ‘Battiamo le leucemie’ del reparto di Ematologia dell’Ospedale di Busto Arsizio. La partenza è prevista per le ore 20.00 da via Manara. L’organizzazione è curata dalle associazioni podistiche cittadine. Iscrizioni dalle 19 in loco.

Si ricorda inoltre che oggi, mercoledì 21 sono in programma i seguenti appuntamenti: alle ore 18.00 al mobility point è in programma “Battiamo le leucemie”, incontro con Elisabetta Todisco, responsabile dell’Ematologia dell’ASST Valle Olona. Sarà illustrato il progetto a sostegno del quale è organizzata la raccolta fondi in occasione della manifestazione podistica del 22 settembre.

Per chiudere la giornata, alle ore 18.30 in piazza Santa Maria saranno protagonisti gli studenti Liceo Artistico Paolo Candiani, Coreutico Musicale Pina Bausch, che porteranno in piazza uno spettacolo di musica e danza.

Tutte le vie chiuse a Busto Arsizio giovedì 22 settembre dalle ore 19:00 alle ore 21:00

La sospensione della circolazione stradale, in entrambi i sensi di marcia, al transito dei partecipanti lungo i tratti di strada interessati dalla manifestazione e più precisamente nelle seguenti vie, viali e piazze:

Via Ferrucci/Gaeta, Via Monti/Foscolo, Via Manara/piazza Trento/Correnti, Via Correnti/Duca D’Aosta, Via Galilei/Duca D’Aosta, Via Bossi/Pozzi, Via Pozzi/F.lli D’Italia, Via Duca D’Aosta/Lissoni, Via Lissoni/Ferrari, Via San Francesco/Miani, Via Zappellini/San Francesco, Via Borroni/Zappellini, Vicolo Landriani/Zappellini, Via Montebello/piazza Colombo, Via Parona/Volta Via Galvani/Volta, Vicolo Crocefisso/San Michele, Via Solferino/ Montebello, Via Matteotti/Montebello, Via Cavallotti/ XXII Marzo, Corso Europa/Delle Caserme, Piazza Manzoni/Europa, Via Lualdi/Einaudi, Via Einaudi/ Europa, Via Crespi Castoldi/Europa, Via Bramante/Bambaia, Via Roma/Bramante, Via Dante/Mazzini, Via Mazzini/Concordia, Via Mazzini/Foscolo/C. Tosi, Via Foscolo/Ariosto, Piazza Plebiscito/ Guerrazzi, Via Guerrazzi/Foscolo;

Obbligo per tutti i veicoli provenienti da aree o strade che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei partecipanti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla

vigilanza o di idoneo personale dell’organizzazione, che dovrà essere munito di appositi segni di identificazione