La siccità, gli orti all’ombra del Sacro Monte, i cento anni di Erminia nel podcast del 22 settembre

Le notizie di giovedì 22 settembre

Turismo in crescita in provincia di Varese: lo dicono le celle telefoniche

A dimostrarlo è lo studio di Confcommercio Varese che ha esaminato i dati Vodafone Analitics e elaborati dalla Università Carlo Cattaneo- Liuc, che mostra l’andamento dei turisti nelle cinque principali città della Provincia secondo Ascom (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Luino) esaminando le tracce lasciate dai cellulari. Rudy Collini, Presidente di Confcommercio Varese sottolinea come i dati raccontano come le persone si spostano sul territorio, soprattuto dei flussi turisti come sottolineano che il 2022 vede un turismo in crescita e dove c’è l’attrattiva del nostro territorio.

L’abbassamento delle temperature ha fato dimenticare a molti l’emergenza climatica di quest’estate. Ma alle porte dell’autunno la siccità non è finita improvvisamente: il livello del Lago Maggiore rimane piuttosto basso e se si guarda a un quadro più ampio – quello della pianura padana – la situazione resta complicata. «la criticità permane tutt’ora e non siamo ancora rientrati nella situazione normale» ha detto il segretario generale dell’Autorità di Bacino del Po, Alessandro Bratti. La produzione di energia idroelettrica ad agosto è stata del 40% inferiore a quella dello scorso anno, mentre i bacini dei laghi rimangono a un livello piuttosto basso: il Maggiore è al 24% della capacità. Nel frattempo si sta concludendo anche la stagione irrigua dell’agricoltura, la peggiore degli ultimi decenni: da lunedì sono iniziate le operazioni per la secca del Naviglio Grande, per manutenzioni. L’acqua continuerà a scorrere invece nel Villoresi, che irriga la zona a Nord di Milano.

Si è accasciato a terra lungo la pista ciclopedonale che attraversa Varano Borghi, il tratto di collegamento tra il lago di Comabbio e la palude Brabbia, ed è parso subito necessario richiedere l’intervento dei soccorsi. L’uomo, un 59enne cicloturista svizzero, è stato punto con tutto probabilità da un calabrone e ha sviluppato una fortissima reazione che lo ha mandato in choc anafilattico. Sul posto sono accorse due ambulanze e l’uomo è stato trasportato fino al vicino centro sportivo dove è atterrato l’elisoccorso decollato da Como che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale a Legnano. Le sue condizioni sembrano essere molto serie.

Le piante di mirtillo prendono il sole alla vista del Sacro Monte, le serre degli orti posano sui terrazzamenti del Campo dei Fiori: sono gli Orti di Bregazzana, un’azienda agricola che alla cura della natura e alla freschezza dei propri prodotti unisce il valore di un progetto sociale che è una boccata d’ossigeno per gli ospiti del Centro Gulliver e occasione educativa per tanti ragazzi delle scuole. L’azienda, dove è possibile acquistare i prodotti freschi della natura, è infatti si occupa di trasmettere competenze di antichi mestieri ed offrire opportunità a persone in condizioni di svantaggio, per un inserimento o reinserimento lavorativo, in particolare dopo periodi di inattività dovuti a carcere, comunità terapeutiche o stile di vita.

Grande festa alla Rsa Villa Rovera Molina a Luino per i 100 anni di Erminia Petter, colmegnina dalla nascita e sorella di uno dei più importanti psicologi e accademici del Novecento italiano: Guido Petter, scomparso nel 2011. A festeggiarla in questo giorno importante, insieme agli ospiti di Villa Molina e l’Anpi Luino, anche la sorella Piera, la sua vita. Le sorelle si passano circa 11 anni e lo scorso anno, a seguito di varie vicissitudini, hanno deciso di entrare nella Rsa insieme, per non lasciarsi sole, per continuare ad aiutarsi e supportarsi.