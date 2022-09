La soddisfazione del consigliere Giordano a Varese dopo la vittoria di Fratelli D’Italia: “E’ arrivato il giorno che aspettavo da vent’anni”

Un lungo e corposo intervento quello del consigliere comunale Salvatore Giordano all’apertura del Consiglio di questa sera, mercoledì 28 settembre, con il quale, sottolineando il risultato delle ultime elezioni politiche che ha visto vincere il partito di Giorgia Meloni, ha voluto affermare la propria soddisfazione per il risultato ottenuto: “Il 25 settembre è stato l’ultimo giorno di attesa, un giorno indimenticabile, per chi come me ha attraversato un lungo periodo di militanza per più di un ventennio, esercitando la politica per passione, per le idee e valori, conservando la nostra identità che ci ha sempre contraddistinto con tanti sacrifici”.

E prosegue: “Sottolineo che anch’io ho attraversato, con alleanza nazionale, come Giorgia Meloni ed ho vissuto il cambiamento e nessuno del nostro partito si é dissociato con l’affermazione di Fini “il fascismo è stato un male assoluto!”- conclude – Oggi continua la nostra storia ed inizia un nuovo ed altro cammino di governo, respingiamo i continui attacchi diffamatori rivolti alla nostra storia, ascoltando le vostre paure senza senso diffuse in campagna elettorale, come anche dai banchi di questo consiglio dai rappresentanti di sinistra, nascondono la vostra difficoltà ad emergere su un piano politico Contemporaneo e di confronto“.