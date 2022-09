La Spm di Brissago Valtravaglia si è allargata: dopo le assunzioni ecco il nuovo capannone

Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia prima, dallo scoppio della guerra in Ucraina poi e dal conseguente inasprimento della crisi economica la SPM, storica azienda metalmeccanica di Brissago Valtravaglia, sceglie di guardare al futuro incrementando gli investimenti sul territorio.

Galleria fotografica Nuovo capannone Spm Brissago Valtravaglia 4 di 9

A un anno esatto di distanza dall’inizio dei lavori, nell’area retrostante la zona di produzione (lungo via Resega) sorge oggi un nuovo capannone che si sviluppa su due piani e, nell’arco di qualche mese, ospiterà tutta la Divisione Sport.

“Il legame di SPM con il nostro territorio rimane fortissimo”, dichiara l’Ingegner Giovanni Berutti, Presidente dell’azienda del luinese.

“Dal lontano 1954, quando mio papà Gian Piero Berutti iniziò a investire nel campo dei Sigilli in Plastica e Metallo, questa realtà è cresciuta e si è evoluta con la nascita di una divisione Fashion, una Sport e infine quella Automotive, e abbiamo sempre scelto di restare a Brissago Valtravaglia. Il nostro territorio e le persone che lo animano sono la nostra linfa, qui investiamo, qui vogliamo sviluppare la nostra attività e crescere insieme alla nostra comunità. Non a caso per la realizzazione del nuovo spazio abbiamo scelto di appoggiarci a imprese della provincia di Varese, quasi a Km 0”.

Giovanni Berutti, Presidente dell’azienda del luinese

“Il capannone è quasi finito, mancano solo gli ultimi dettagli. Presto potrà ospitare nuove persone, nuovi macchinari e nuovi impianti”, conclude il Presidente Giovanni Berutti.

L’azienda di Brissago Valtravaglia è in continua crescita: solo nel 2018 si avvaleva di 205 dipendenti, mentre oggi siamo a quota 230, ai quali vanno aggiunti gli oltre 60 collaboratori assunti tramite le agenzie della zona.