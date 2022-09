La storia, il giornalismo e l’industria musicale: all’Università Insubria un corso con la rivista Rumore

Come si scrive una intervista? Come funziona l’industria discografica? Cosa succede oggi in quel mondo? A queste e molte altre domande risponderà il corso dal titolo “Conoscere la musica contemporanea: forme, industria, storytelling”, promosso dal corso di Laurea in Storia e Storie del Mondo Contemporaneo dell’Università dell’Insubria, con la collaborazione della storica rivista «Rumore».

Una prima edizione del corso, aperta a tutti gli interessati, che fornirà gli strumenti per comprendere la musica contemporanea: il sistema socio-culturale, le caratteristiche di contenuto, i generi e i sottogeneri, le relazioni con il sistema editoriale e quello industriale, lo sviluppo delle professioni ad essa collegate, l’impiego dei diversi mezzi di comunicazione, i collegamenti che stabilisce con il mondo dell’audiovisivo e la sua importanza nel fotografare e descrivere la realtà e nella costruzione dell’opinione pubblica, i legami con il mercato e le applicazioni commerciali.

Le competenze acquisite possono essere sfruttate in diversi ambiti: dal giornalismo alla divulgazione, dall’utilizzo nell’insegnamento alle differenti realtà lavorative culturali, creative e intellettuali in ambito d’impresa, nelle istituzioni, nel mondo associativo e nelle libere professioni.

Tra i moduli di insegnamento:

Popular music

Storia dell’editoria musicale e del music writing

Come scrivere di musica, dal pitch al prodotto

L’importanza della musica nella storia contemporanea

Musica e immagini

L’industria discografica

La comunicazione musicale

Musica contemporanea

Musica e social media

Durata: 10 novembre 2022 – 10 febbraio 2023

Frequenza: 60 ore – 2 appuntamenti a settimana, 18.00-21.00; per accedere all’esame finale è necessario aver frequentato almeno l’85%. Modalità: Le lezioni si svolgeranno in presenza e su piattaforma Teams (è prevista la disponibilità delle registrazioni off-line)

Disponibilità: massimo 60 iscritti, minimo 40; iscrizioni dal 5 al 30 settembre 2022

Quota di iscrizione: 290 euro. Per informazioni: a.orecchia@uninsubria.it