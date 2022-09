“La strada per le stelle”, Marta Morazzoni intervista Carlo Zanzi a Varese

L’evento, in programma al Salone Estense, è incluso nel Festival del Racconto del Premio Chiara

Al Salone Estense in Varese, Carlo Zanzi presenta il suo nuovo libro, edito da Robin Et Sons, in dialogo con Marta Morazzoni.

Una storia d’amore tra la Bassa Padana, Milano e la Val Gardena, nei primi anni del nuovo millennio. La tematica religiosa, le domande su Dio e sul senso della vita non mancano. Un romanzo sul coraggio di scegliere, di rischiare, di amare.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

—

Evento nel Premio Chiara – Festival del Racconto 2022 (premiochiara.it)