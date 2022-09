La StraMaccagno torna a regalare sorrisi a famiglie, bambini e corridori: in 200 al via

Grande successo per la venticinquesima edizione della StraMaccagno, gara non competitiva che domenica 25 settembre ha visto oltre 200 persone – tra corridori, famiglie e giovani – sulla linea di partenza, pronti per attraversare, chi di corsa, chi camminando, il centro cittadino di Maccagno con Pino e Veddasca.

A fare gli onori di casa e a dare il via alla StraMaccagno 2022, il primo cittadino Fabio Passera.

«Ringrazio fortemente la Pro Loco di Maccagno e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa meravigliosa giornata di grande festa, di sorrisi, sport e buone intenzioni» racconta Fabrizio Luglio dell’Atletica 3V.

Anche quest’anno sul percorso, a prestare servizio e assistenza, più di 30 persone, tra volontari civici, Polizia Locale e Protezione Civile.

E se sono 200 i corridori che domenica hanno preso parte ai due tradizionali percorsi, uno da 7,6 km e uno da 5,5, una menzione speciale spetta anche ai bimbi fino a 6 anni che con entusiasmo hanno partecipato al mitico “giro in pista” delle 11:30.

Classifica gara lunga

Uomini

1 Alessandro Losa dell’Asd Bognanco in 25,36

2 Ferdinando Mignani de “Maratoneti Cassano” in 26,40

3 Michael Muscolino del Campus Varese in 27,03

Donne

1 Simona Ferrario del Campus Varese in 32,42

2 Ombretta Bellorini dell’Atletica 3v in 34,58

3 Rita Zambon de “Runners Varese” in 37,13