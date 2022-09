Con la trasferta di Bressanone decolla la stagione dei Mastini Varese

Prende il via da Bressanone la nuova stagione dei Mastini Varese che disputano di nuovo la IHL, il secondo torneo di rilevanza nazionale del quale ormai sono una delle squadre più presenti.

I gialloneri sono una delle formazioni attese, anche per via del “ritorno a casa” nel rinnovato palaghiaccio ribattezzato Acinque Ice Arena che è in procinto di ospitare il primo match interno sabato 1 ottobre. Intanto però la squadra di Claude Deveze dovrà affrontare la trasferta di Bressanone (dalle ore 20 di sabato 24) contro una avversaria che si è dimostrata spesso ostica da affrontare negli anni passati e che si è rinforzata con qualche innesto importante proprio in questi ultimi giorni.

I Falcons, affidati a coach Alexander Gschliesser hannoo infatti inserito il canadese Bryson Cianfrone e lo statunitense Daniel Eruzione, nipote del leggendario Mike, l’uomo che consegnò l’oro olimpico agli USA ai Giochi del 1980 nella finale contro l’URSS. Tra gli italiani spicca invece la presenza di Ivan Doliana, giovane con un passato recente nel Merano.

Il Varese sarà accompagnato in Alto Adige da un buon numero di tifosi grazie al pullman organizzato dal club Mastini Forever e saranno privi del solo Alessio Piroso, che deve scontare un turno di squalifica. Per il resto Deveze avrà la rosa al completo, dovrà scegliere il portiere e farà esordire il nuovo canadese Desaultes, alla sua prima partita italiana.

L’abbondanza nelle rotazioni è importante se si considera che i Mastini hanno una preparazione relativamente ridotta sul ghiaccio (circa tre settimane, oltre all’allenamento a secco): avere una squadra lunga in questi casi aiuta. Anche il Bressanone tuttavia, sembra ancora non al top a livello fisico, ma sarebbe un delitto sottovalutare una squadra che ha tanti giovani nel proprio roster.

La partita sarà arbitrata dai signori Piras e Ricco e avrà inizio come detto alle ore 20; il match sarà trasmesso da Radio Village Network all’interno del programma dedicato alla IHL. La società informa che la vendita dei biglietti per la partita casalinga contro il Dobbiaco, inizierà già sabato mattina attraverso il circuito Liveticket.