“La tua vita sarà piena di avventure, ma niente sarà avventuroso come il primo giorno di scuola”

Un primo giorno di scuola che, anche a Luino, è stato vissuto con grande entusiasmo e gioia. Un quasi “normale” ritorno tra i banchi e a sorridersi, senza mascherine. Per alcuni il primo giorno in assoluto, per altri l’ultimo: ma per tutti un primo vero e proprio ritorno alla socialità in ambito scolastico dopo la pandemia.

E tra visi commossi e sorrisi, a unirsi all’augurio di un “buon inizio anno”, anche il sindaco Enrico Bianchi e la vicesindaca Antonella Sonnessa che questa mattina sono andati a salutare alcune classi del plesso di Voldomino, dell’Istituto Comprensivo Statale “B. Luini”, e di Maria Ausiliatrice.

«Ho scritto dei piccoli messaggi motivazionali perché ci tenevamo a far sapere ai bambini che gli eravamo vicini in questo loro primo giorno di scuola. Uno dei più carini recita cosi ‘La tua vita sarà piena di avventure, ma niente sarà avventuroso come il tuo primo giorno di scuola’ – racconta Sonnessa -. Purtroppo siamo riusciti a fare poche classi, le altre passeremo a trovarle sotto natale. E’ stato davvero un bel momento quello di oggi e anche loro erano felici di potersi finalmente sorridere senza mascherina».