“La Valle Sacra: itinerari di spiritualità in Valle Veddasca”, da Lombardia 24mila Euro per la Pro Loco di Maccagno

Pubblicati sul Burl, il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, gli esiti della settima istruttoria relativa alla prima finestra del bando “OgniGiorno inLombardia”. Sono 14 i progetti ammessi, per un contributo di 270.375 euro. La misura, a sportello valutativo, ha una dotazione finanziaria complessiva di 4 milioni di euro per il biennio 2022-23. (foto Laura Olivas)

Per la Provincia di Varese il progetto che riceverà il contributo sarà “La Valle Sacra: itinerari di spiritualità in Valle Veddasca”. A fare richiesta la Pro loco Maccagno, che riceverà 24.010 euro.

Prosegue, dunque, il successo di ‘OgniGiorno inLombardia’, con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo di strategie di promozione turistica a livello locale, valorizzando la conoscenza delle eccellenze territoriali. Il 15 settembre si è chiusa la prima finestra del bando (dedicata agli eventi organizzati entro il 31 dicembre 2022). La misura riaprirà con una seconda finestra dal 15 novembre 2022 al 15 settembre 2023 per gli eventi che avranno luogo nel 2023. A oggi, i progetti finanziati dal bando sono ben 105.

«La promozione dei territori e la valorizzazione delle eccellenze locali – spiega l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni – è uno degli obiettivi principali del mio assessorato. In tal senso, sono davvero felice di verificare che istituzioni, enti locali, operatori economici ed associazioni territoriali hanno compreso l’importanza del bando regionale. La Lombardia è una terra unica, con bellezze straordinarie: l’impegno sinergico e la collaborazione tra i vari attori coinvolti è l’arma vincente per far crescere l’attrattività di tutta la regione».

I PROGETTI FINANZIATI

BERGAMO

– ‘Bergamo Foliage 2022’; soggetto richiedente: Pro loco Bergamo. Contributo concesso: 26.267,98 euro;

– ‘Albino, sulle tracce del Moroni’; soggetto richiedente: Comune di Albino. Contributo concesso: 30.000 euro;

– ’64ª Festa dell’Uva e dell’Agricoltura. Palio delle Contrade’; soggetto richiedente: Pro loco Trescore/Infopoint Valcavallina. Contributo concesso: 20.776 euro;

– ‘Culturalmente Cure Festival’; soggetto richiedente: Comune di Covo. Contributo concesso: 10.633 euro;

-‘Tra borghi e sapori: il tempo del contado’; soggetto richiedente: Pro loco Rovetta. Contributo concesso: 14.000 euro;

– ‘La Valcavallina: tra innovazione e sostenibilità’; soggetto richiedente: Consorzio Servizi Valcavallina. Contributo concesso: 30.000 euro;

– ‘Sarnico magic Christmas’; soggetto richiedente: Pro loco Sarnico. Contributo concesso: 30.000 euro.

BRESCIA

– ‘Villaggio di Natale 2022’; soggetto richiedente: Comune di Pozzolengo. Contributo concesso: 10.500 euro;

CREMONA

– ‘Festival della Mostarda 8.0: itinerari di Mostarda’; soggetto richiedente: Camera di Commercio di Cremona. Contributo concesso: 17.548,30 euro.

MILANO

– ‘394ª Sagra di Baggio 2022’; soggetto richiedente: Comune di Milano. Contributo concesso: 9.800 euro.

PAVIA

– ‘Le arti perdute, i mestieri del futuro’; soggetto richiedente: Comune di Vigevano. Contributo concesso: 12.600 euro.

– ‘Vinuva 2022’; soggetto richiedente: Comune di Stradella. Contributo concesso: 9.650,90 euro.

SONDRIO

– ‘Madesimo: il fascino autentico della montagna invernale’; soggetto richiedente: Consorzio turistico di Madesimo. Contributo concesso: 24.589,20 euro;

VARESE

– ‘La Valle Sacra: itinerari di spiritualità in Valle Veddasca’; soggetto richiedente: Pro loco Maccagno. Contributo concesso: 24.010 euro.