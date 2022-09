L’affluenza alle urne comune per comune: nel Varesotto ha votato il 67% degli aventi diritto

Le elezioni del 25 settembre fanno segnare un nuovo calo dell’affluenza alle urne. In provincia di Varese ha votato il 75,6% degli aventi diritto alla Camera e il 75,9% al Senato. Rispetto alle elezioni del 2018 in provincia di Varese sono mancati quasi l’8% degli elettori. Galliate Lombardo si conferma il comune dove si è votato di più e Cadegliano Viconago quello dove si è votato di meno (entrambi come nelle precedenti due elezioni politiche). Nel grafico il dato comune per comune.