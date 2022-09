L’agitazione in Whirlpool, i testi d’ingresso a infermieristica e gli appuntamenti del weekend nel podcast del 16 settembre

Le notizie di venerdì 16 settembre

I sindacati dei metalmeccanici hanno proclamato lo stato di agitazione in tutti e 6 gli stabilimenti Whirlpool in Italia. Il 22 settembre prossimo i duemila lavoratori di Cassinetta di Biandronno si riuniranno in assemblea per decidere le successive azioni di protesta. Fim, Fiom e Uilm chiedono più chiarezza alla multinazionale americana dopo gli annunci fatti sulla revisione del piano industriale per l’Europa. Inoltre da tempo viene chiesta l’apertura di un tavolo di confronto tra le parti sociali ma fino ad ora la corporation americana non ha dato risposte.

Test d’ingresso a numero chiuso ma le domande sono inferiori ai posti disponibili. Succede alla prova per le professioni sanitarie dell’Università dell’Insubria dove l’aumento di disponibilità per il corso di infermieristica, da 200 a 249 posti, vede una richiesta di appena 171 domande. In generale è bassa la domanda anche per le altre professioni: i posti totali sono 442 mentre i candidati 459.

Intanto si registra la protesta di 600 studenti del corso di scienze della comunicazione per il ritorno delle lezioni in presenza e l’abolizione della DAD. Gli iscritti lamentano di essere penalizzati a causa degli spostamenti che impediscono di gestirsi tutti gli impegni. L’annuncio delle lezioni solo in presenza da lunedì 19 settembre è arrivata solo giovedì 15.

Sembra confermata la riapertura del ponte di ferro tra Sesto Calende e Castelletto Ticino a partire dalle 23 di lunedì 19 settembre.Il comune di Sesto ha precisato che al momento non sono pervenute diverse indicazioni rispetto all’ordinanza di Anas del 22 agosto scorso che dispone anche il senso unico alternato fino al 1 maggio nelle ore notturne.

Con il naso all’insù per ammirare il suggestivo spettacolo delle mongolfiere ad Angera o tra nerd, gamer e cosplayer per il Milano Comics&Games a Malpensa Fiere. È in arrivo il weekend con tanti appuntamenti in tutta la provincia di Varese. A Castiglione Olona si festeggia il Centenario della Bascula mentre a Samarate saranno quattro giorni di festa per la sagra del crocifisso. Non mancano gli appuntamenti con la musica, l’arte e la letteratura. Il rapper Grandi Numeri e Davide Toffolo saranno in concerto a San Fermo per Strade Sonore mentre alla Galleria Punto sull’Arte inaugura la mostra dello scultore Johannes Nielsen curata da Angelo Crespi. L’Odissea è il tema della nuova edizione del progetto #Inbiblioteca a Varese con reading, conferenze, giochi e lezioni.Trovate tutti gli appuntamenti potete consultare l’agenda di VareseNews

Sarà un fine settimana ricco di eventi sportivi, dal canottaggio al ciclismo, dal basket al calcio. Primo appuntamento sabato alle ore 14.30 al “Franco Ossola” , dove andrà in scena la Serie A femminile di calcio con l’Inter padrone di casa a Masnago per ospitare il Pomigliano. L’ingresso allo stadio sarà gratuito. Alle 17.30 grande attesa per la gara della Pro Patria, che si presenta a Padova da capolista del Girone A di Serie C. Alle 18 nuovo test amichevole per la Openjobmetis Varese; i biancorossi scenderanno in campo alla BLM Group Arena di Trento per affrontare Verona nella prima gara del Memorial “Gianni Brusinelli”. Nella giornata di domenica scatteranno i mondiali di canottaggio a Racice, in Repubblica Ceca. Saranno ben nove i varesotti in gara, guidati dalla campionessa olimpica Federica Cesarini. Con lei Chiara Ondoli, Nicolò Carucci, Linda De Filippis, Paolo Covini, Alessandro Benzoni e i fratelli Codato: Giovanni e Alice, che sarà la più giovane in gara di tutta la spedizione italiana. A Gorla Maggiore l’appuntamento per la mattinata di domenica è in bicicletta con la “Pedala con Zazà”, la manifestazione benefica organizzata dall’ex ciclista e direttore sportivo della Astana, Stefano Zanini. Nel pomeriggio spazio al calcio e al campionato di Serie D. Per il girone B grande attesa al “Franco Ossola” dove il Varese ospiterà il Seregno. La Varesina andrà invece a Brusaporto mentre la Caronnese se la vedrà a Caronno Pertusella contro la Casatese. Nel Girone A il Legnano sarà impegnato allo stadio “Mari” contro la Sanremese mentre la Castellanzese andrà a Genova per sfidare il Ligorna. Anticipa di un giorno la Castanese, impegnata sabato, sempre alle 15, a Bra.