“L’alleanza che serve al paese”, appello della società civile alla politica. Anche a Varese

“L’alleanza che serve al paese” è il titolo dell’appello dell’alleanza della società civile lanciato in questo delicato momento pre-elettorale, sottoscritto da oltre mille primi firmatari e aperto all’adesione di moltissimi cittadini, si propone di segnare un progresso nel rapporto tra politica e cittadini.

È la speranza di “un luogo politico di relazioni inclusive e di pensiero in cui poter sognare e guardare lontano come Paese insieme a quelle aree politiche del mondo che scommettono sulla pace e i diritti umani, dove le tensioni sociali vengano ricomposte con scelte concrete. Occorre costruire qualcosa di più grande, che recuperi la fiducia, ormai perduta, dei cittadini. La politica deve essere pensata nelle forme del terzo millennio, abbandonando schemi e procedure novecentesche, ormai morte per sempre”.

Di tutto questo si parla giovedì 8 settembre alle ore 21:00 a Villa Cagnola (via Cagnola n.21 a Gazzada Schianno), con la partecipazione di don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della Carità di Milano, tra i primi firmatari dell’appello.

L’incontro, ad accesso libero aperto a tutti, è promosso da ACLI provinciali di Varese, Azione Cattolica, Caritas, Scuola socio-politica di Villa Cagnola. Sarà trasmesso anche in diretta streaming video sul canale YouTube di Radio Missione Francescana (qui), in diretta streaming audio sul sito della radio www.rmf.it , cliccando su “Ascoltaci in diretta”; in diretta FM sulle frequenze di Radio Missione Francescana.