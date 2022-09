L’Alzabandiera d’Italia e d’Europa per l’inaugurazione dell’anno scolastico alla primaria di Luvinate

L’Alzabandiera d’Italia e d’Europa nella mattinata di oggi, venerdì 23 settembre, ha inaugurato ufficialmente l’anno scolastico 2022-2023 alla primaria Pedotti di Luvinate.

Una tradizione che si rinnova ogni anno per bambini e insegnanti e cui hanno partecipato come sempre anche il parroco, gli esponenti delle Forze dell’Ordine, i volontari che collaborano con la scuola e i rappresentanti della Scuola dell’infanzia di Luvinate assieme ai primi cittadini di Barasso e Luvinate con il tricolore d’ordinanza.

Presente anche la ex dirigente dell’Istituto comprensivo Campo dei Fiori Claudia Brocchetta, oggi in pensione. A lei un omaggio floreale per ringraziarla del lavoro svolto in questi anni alla guida della scuola e il saluto dei piccoli alunni.