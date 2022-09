L’appello di Domenico Esposito: “Qualcuno apra un distributore di benzina tra Solbiate Arno e Varese”

E’ un problema che può sembrare di poco conto, ma che mette a disagio molti abitanti della zona a sud di Varese: l’assoluta scarsità di distributori di benzina per diversi chilometri nella fascia di comuni al di sotto del capoluogo.

A evidenziarlo è il consigliere comunale di Varese – e cittadino di Castronno – Domenico Esposito. «Ho ricevuto moltissime segnalazioni di cittadini da diversi comuni del circondario: Brunello, Caidate, Castronno, Gazzada Schianno. Mi spiegano che devono andare a Varese a fare benzina perchè non c’è praticamente più niente da Solbiate al capoluogo per fare il pieno. E quando qualcuno risponde “c’è quello in autostrada” mi rispondono che normalmente non si va in autostrada a fare benzina perchè costa troppo».

Così i cittadini: «Si appellano a me, anche se non so dire chi possa fare qualcosa per riportare un benzinaio in quelle zone». Così Esposito tenta un appello «alle compagnie petrolifere» per riempire questo vuoto.