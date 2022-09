L’arresto del fidanzato violento, la fiera di Varese e gli appuntamenti del weekend nel podcast del 9 settembre

Le notizie di venerdì 9 settembre settembre

È stato arrestato nel VCO il giovane di 29 anni che da tempo picchiava e abusava di una ragazza varesina di 21 anni. Ne avevamo dato notizia attraverso l’appello dell’avvocato della giovane che si sentiva in pericolo. I carabinieri della stazione di Castellanza hanno bussato alla porta della nonna dove il giovane si era rifugiato e lo hanno arrestato.

Dopo l’ondata di maltempo abbattutasi sul Nord della provincia di Varese nella prima mattina di giovedì è ora il tempo della conta dei danni, con un palazzo d’epoca in pieno centro a Luino inagibile, e il paese di Casalzuigno di nuovo invaso dai detriti. La situazione a palazzo Clerici è ancora pesante con le famiglie sfollate per i danni strutturali all’immobile, e le attività commerciali chiuse. Più a Sud, cariche di rabbia sono le parole del sindaco di Casalzuigno Danilo De Rocchi che nel giro di tre mesi ha visto riproporsi il medesimo scenario di tronchi e massi portati a valle dalla furia delle acque che hanno improvvisamente riempito il letto dei torrenti Camposanto e Mola. «Questo clima sta distruggendo la montagna», ha detto il primo cittadino.

Apre i battenti la Fiera di Varese che ritrova la sua tradizionale versione dopo due anni di pandemia. Dal 9 al 18 settembre si potrà curiosare tra i prodotti di oltre 100 espositore, partecipare al ricco calendario di eventi, o fermarsi nella grande area dedicata allo Street Food. Tema centrale della 44° edizione sarà Il Lago di Varese, luogo dove natura, sport, cultura e turismo trovano una delle più belle espressioni dell’identità cittadina.

Sarà un weekend tra sole nuvole ricco di eventi in tutta la provincia con feste, sagre ed appuntamenti gastronomici. A Buguggiate si respira il profumo dei pizzoccheri mentre Cunardo celebra la 19° festa del fungo. Alla Schiranna torna l’appuntamento settembrino con la Fiera di Varese- Oltre 100 espositori, eventi, incontri e una grande area dedicata allo Street Food. Omaggio a Ennio Morricone a Solbiate Arno mentre La Musica degli Angeli sarà la protagonista a Villa Tatti Tallacchini di Comerio. Per i più sportivi si corre “storica“ Cittiglio – Vararo nella corsa podistica organizzata da Atletica Verbano mentre a Saronno l’appuntamento è con l’evento “Impariamo ad andare in bici”. Per tutti gli appuntamenti consultate l’agenda di VareseNews

La Openjobmetis Varese è volata in Sardegna per disputare le prime due amichevoli in preparazione al prossimo campionato di Serie A di basket. La squadra di Matt Brase disputerà sabato 10 e domenica 11 settembre il torneo internazionale di Cagliari: in semifinale i biancorossi dovranno affrontare i campioni d’Italia di Milano che, pur privi dei nazionali italiani impegnati agli Europei, schiereranno molti nomi di spicco. Tra essi dovrebbe esserci anche l’ex di turno Brandon Davies. Varese dovrà fare a meno dell’infortunato Tariq Owens e di Justin Reyes, impegnato con il PortoRico ai campionati panamericani dove la sua squadra è stata battuta nei quarti di finale da Team USA. Ora quindi l’ala originaria di Boston potrà liberarsi e preparare il suo ritorno in Italia. Oltre a Varese e Milano, al torneo sardo partecipano il Banco Sardegna Sassari e il Panathinaikos Atene.