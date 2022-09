L’associazione dei laureati Liuc arriva a New York

Dopo l’apertura del primo chapter estero a Londra, LIUC Alumni, l’Associazione dei laureati della LIUC, “sbarca” a New York.

Il primo incontro tra i laureati LIUC che vivono nella Grande Mela e più in generale nel Nord America si svolgerà venerdì 30 settembre 2022 alle ore 12.00 (18.00 per l’Italia). Il chapter è ubicato presso Funaro & Co al 41° piano dell’Empire State Building.

Interverranno Andrea Oggioni (Chapter Leader LIUC Alumni Nord America), Anna Gervasoni (Delegato del Rettore all’Internazionalizzazione), Luigi Rondanini (Responsabile Career Service LIUC), Alex Alberio (Topic leader for Finance and Internationalization LIUC Alumni).

In video – collegamento: Federico Visconti (Rettore LIUC), Riccardo Comerio (Presidente LIUC), Alberto Strani (Presidente LIUC Alumni).

Un’occasione per scoprire le principali attività del nuovo chapter e mettere le basi per nuove collaborazioni.

L’evento si svolgerà in presenza ma sarà anche fruibile da remoto.

Iscrizioni a questo link