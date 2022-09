A Laveno il parco delle Torrazze e passeggiata Romanini chiusi per lavori

Dopo l’apertura estiva, la passeggiata Romanini e il Parco delle Torrazze di Laveno Mombello chiudono i cancelli.

Galleria fotografica A Laveno Mombello riapre il parco delle Torrazze e la passeggiata Romanini 4 di 17

Come annunciato da tempo infatti, proprio in questi giorni inizieranno i lavori di riqualificazione della passeggiata e parte del parco. Il tratto di lungolago e il parco alla fine della passeggiata sono stati riaperti il 17 luglio dopo oltre trent’anni di chiusura e già in quell’occasione il sindaco Luca Santagostino aveva spiegato che a settembre ci sarebbero stati dei lavori di sistemazione dell’area che una volta conclusi la porteranno alla riapertura definitiva.