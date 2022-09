Lavori nello stabile delle Poste, modifiche alla viabilità a Malgesso

Da lunedì 5 settembre i lavori di sistemazione di Piazza Marconi a Malgesso comporteranno alcune variazioni alla viabilità. L’intervento , che dovrebbe durare circa 3 mesi, riguarderà la palazzina che ospita le Poste.



Lungo la via Monte Grappa da Piazza Marconi fino all’incrocio con via Quattro Venti sarà istituito senso unico di marcia in senso antiorario. Il provvedimento riguarderà la via in direzione via Cavour fino al civico 15 in corrispondenza dei parcheggi.

In piazza Marconi sarà vietata la sosta a ridosso del fabbricato interessato dai lavori e nell’area che si estende fino al giardino pubblico. Le vetture potranno essere parcheggiare in via Roma e in via Cavour subito dopo via Quattro Venti. Un parcheggio dedicato alle persone disabili sarà istituito provvisoriamente in piazza Marconi