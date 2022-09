Le favole al telefono di Rodari in scena a Somma Lombardo

Spettacolo gratuito a cura della compagnia torinese Assemblea Teatro in scena sabato 10 settembre alle 21 in Sala Polivalente per la rassegna Terra e Laghi Festival.

È una serata dedicata ai bambini e alle loro famiglie quella in programma per sabato 10 settembre alle ore 21 in Sala Polivalente di via Marconi a Somma Lombardo, dove Angelo Scarafiotti della compagnia torinese Assemblea Teatro porterà in scena le Favole al telefono di Gianni Rodari per la rassegna Terra e Laghi Festival.

Un’occasione per rivivere alcune delle pagine più note di Gianni Rodari e rimarcare l’aspetto di stimolo creativo che le sue parole contengono. Uno sforzo, il suo, capace di costruire mondi alternativi ricchi di spunti che pongono al centro del suo lavoro il senso di libertà e di fantasia che ciascuno di noi possiede, soprattutto in giovane età, ma che purtroppo a volte rischi di smarrire nell’età adulta.

La lettura propone un viaggio, della durata di un’ora circa, che si snoda attraverso alcune delle favole di Rodari per raccontare anche il ruolo dell’educatore (in questo specifico, il genitore, il Ragionier Bianchi, costretto dalla sua attività di pendolare ad una forzata distanza dalla famiglia e che inventa l’escamotage della favola breve da raccontare al telefono) che ha tra i suoi compiti anche quello di indicare ai più piccoli la strada per costruire il proprio linguaggio, alimentato dalla fantasia e dalla capacità di edificare – attraverso l’uso della parola che diventa immagine – la storia, le storie. E poco importa che non esista un palazzo fatto di gelato o il regno di Mangionia, quello che conta è il riflesso che queste storie fantastiche e piene di immaginazione ci restituiscono: l’immenso potere creativo delle parole di Gianni Rodari.

Ingresso libero con prenotazione a questo link.