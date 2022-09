Le modifiche delle tratte di Autolinee Varesine in occasione delle gare ciclistiche

Le numerose gare ciclistiche, come da tradizione organizzate tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, comportano ovviamente significative modifiche anche ai percorsi degli autobus di Autolinee Varesine, in conseguenza di quanto accade alla viabilità.

Sabato 1 ottobre, in occasione della cronometro GranFondo, tutto è concentrato sulla Valganna: nel pomeriggio, la linea urbana P sarà limitata alla rotonda Valganna/Ippodromo, senza raggiungere il capolinea di Olona; la frequentata linea extraurbana N10/N11 (Varese-Ghirla-Luino/Ponte Tresa) vedrà soppresse le corse delle 14.25 e 16.25 dai tre capolinea, mentre le altre corse pomeridiane transiteranno dal Brinzio, allungando sensibilmente i tempi di percorrenza e generando le soppressioni appena citate.

Domenica 2 ottobre la “GranFondo” impatterà sia sulle strade cittadine, sia su molti paesi della parte settentrionale della provincia. Saranno completamente ferme due linee extraurbane (la N21 Varese-Osmate e la N13 Varese-Brinzio), mentre le altre tratte extraurbane (N20 Varese-Angera-Sesto Calende e la già citata N10/N11) subiranno sostanziali modifiche. A Varese, le linee urbane non potranno transitare in diverse vie dlela città, a partire da quelle del centro o della zona del lago e di viale Aguggiari: per tale ragione, sono numerose le variazioni a tutte le tratte cittadine.

Martedì 4 ottobre, infine, le due gare professionistiche della Tre Valli Varesine limiteranno nuovamente la viabilità in città: peraltro, solo sulle linee urbane sarà attivato l’orario Non Scolastico, vista la chiusura dei plessi scolastici cittadini. In tal caso, tutte le fermate del centro (via Morosini-via Vittorio Veneto-corso Moro-via Sacco-via Veratti-piazza Beccaria) non saranno utilizzabili tra le 9.45 e le 17.30, così come accadrà anche nella zona da Casbeno verso il lago, sulla parte bassa di viale Aguggiari, verso il Montello e sugli assi principali verso Masnago (via Crispi e via Sanvito Silvestro/Caracciolo). Linee dunque instradate su percorsi alternativi, sino alla riapertura delle strade; lo stesso accadrà anche per le linee extraurbane in entrata e in uscita dal capoluogo, che non potranno transitare dal centro nella stessa fascia oraria e in alcuni casi dovranno attestarsi ai margini della città.

Per il dettaglio delle modifiche alle linee extraurbane nei tre giorni di gara, consultare il link https://www.ctpi.it/it/Avvisi/Extra-Urbani/Linee-varie—modifiche-per-gare-ciclistiche.html

Per il dettaglio delle modifiche alle linee urbane per domenica 2 ottobre, consultare il link https://www.ctpi.it/it/Avvisi/Urbani/Tutte-le-linee—modifiche-domenica-2-ottobre.html

Infine, per il dettaglio delle modifiche alle linee urbane per martedì 4 ottobre, consultare il link https://www.ctpi.it/it/Avvisi/Urbani/Linee-urbane—modifiche-4-ottobre-per-Tre-Valli.html