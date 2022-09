Le politiche per l’ambiente nella campagna elettorale del centrosinistra: “Patto coi giovani”

Un patto tra generazioni e tra amministratori per l’ambiente. È questa l’idea presentata questo pomeriggio nella sede del Partito Democratico di Busto Arsizio dal candidato alla Camera dei deputati Roberto Rampi e da Federica Gasbarro, candidata per il centrosinistra al collegio uninominale della zona di Busto Arsizio insieme ad alcuni giovani amministratori locali del Pd.

All’incontro erano presenti anche i due consiglieri comunali giovani del Pd a Busto Arsizio, Valentina Verga e Paolo Pedotti, Anna Zambon consigliera a Gallarate, Matteo Capriolo, consigliere a Varese, e Sara Brizzolara che è consigliera a Monza e responsabile dei Giovani Democratici lombardi per le politiche ambientali.

Il patto per l’ambiente proposto da Rampi e Gasbarro (collegata da New York dove è impegnata in una serie di incontri all’Onu dedicati alla questione climatica), consiste nel creare una rete tra amministratori locali e parlamentari attraverso la quale spingere le politiche per contrastare il cambiamento climatico attraverso un sostegno dal governo.

«Siamo gli unici a parlare di ambiente e di politiche ambientali. Vogliamo cercare di dare risalto e sostegno fattivo a quelle comunità locali che si impegnano con politiche ambientali nel proprio territorio. Oggi ci prendiamo questo impegno» – ha detto Roberto Rampi. «Da qualche anno sono impegnata nei movimenti di protesta che hanno certamente risvegliato l’attenzione di molti sulle tematiche del clima ma serve anche un impegno nelle istituzioni per fare in modo che i desideri legittimi di milioni di giovani che vogliono un mondo ancora vivibile diventino qualcosa di concreto» – ha aggiunto Gasbarro.

