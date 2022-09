L’export nazionale di beni vola a 569 miliardi di euro (+ 10%)

Secondo il Rapporto Export 2022 di Sace, “Sfide globali e il valore di esserci”, l’export nazionale di beni crescerà quest’anno del 10,3%, attestandosi a quota 569 miliardi di euro. Un trend positivo che continuerà anche nel 2023 (+5%), quando si raggiungeranno quasi 600 miliardi di euro, che consentiranno all’Italia di mantenere pressoché invariata la sua quota di mercato a livello mondiale.

La crescita in doppia cifra è sostenuta in larga parte dal fattore prezzo, più che dal volume, che esprimerà invece solo un +2,6%. Nel 2023 le tensioni sui costi dovrebbero ridursi e i trend legati a valori e volumi dell’export convergeranno con una crescita rispettivamente del 5% e del 4%, mentre il nostro export, come si diceva più sopra, raggiungerà i 600 miliardi di euro, consentendo all’Italia, ottavo Paese esportatore nel mondo, di mantenere pressoché invariata la sua quota di mercato a livello globale, pari al 2,7%.

I problemi però non mancano. Incertezza geopolitica, caro prezzi e interruzione delle catene di fornitura sono i fattori che renderanno più “caro” l’export italiano, che comunque si conferma volano di crescita per la nostra economia.

Registrano un andamento positivo settori come metalli, chimica e meccanica strumentale, anche grazie ai piani pubblici di investimento e di transizione energetica che stanno attuando diversi mercati tra i quali Stati Uniti, Spagna, Emirati Arabi Uniti e India.