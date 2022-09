Libri da leggere in famiglia, per ridere insieme e festeggiare i nonni

Libri da leggere in famiglia, per ridere e per festeggiare i nonni tra immagini, parole, tesori e incredibili stranezze.

Il nonno che aggiustava i sogni

In vista della festa dei nonni propongo di celebrarla insieme a Il nonno che aggiustava i sogni di Uri Orlev.

Michael si trasferisce con i genitori in Israele, la terra d’origine del padre, per poter assistere il nonno anziano. Adattarsi alla nuova casa, alla lingua e ai nuovi compagni di scuola è difficile per il ragazzino, così come è struggente il ricordo dell’America, il solo mondo che lui abbia conosciuto.

Una volta giunto a Gerusalemme, però, Michael capisce che quel vecchio burbero, responsabile del loro trasferimento, è in realtà un meraviglioso complice: nella cantina della sua grande casa nasconde un tesoro fatto di preziosi oggetti antichi e di attrezzi incredibili. Non solo: tutti i mercoledì si camuffa ed esce per le vie del quartiere con un affilatoio su ruote, gridando “Arrotino, arrotino! Forbici e coltelli! Coltelli e forbici”, facendo accorrere donne, bambine e bambini curiosi.

Il nonno è davvero in grado di riparare qualsiasi cosa! Ma allora sarebbe capace di aggiustare anche i sogni? Michael lo scoprirà.

Da leggere insieme al nonno, naturalmente!

di Uri Orlev (Autore) Elena Loewenthal (Traduttore) Ilaria Martinelli (Illustratorice)

Feltrinelli editore – 10 €

Dai 9 anni

Tutto vietato ammenoché

Per i più piccoli invece Tutto vietato ammenoché di Gabriella Ballin e Matteo Spadoni edito da errekappa edizioni, che ormai sapete quanto apprezzo.

Ammenochè è una città dove tutto è vietato. Ma tranquilli spesso le multe non sono affatto salate, al contrario potrebbero rivelarsi dolcissime.

Se passate di qua il 14 del mese senza indossare un cappello, ad esempio, potreste ricevere una torta in faccia!Le stranezze sono parecchie, entrate in città: c’è da divertirsi!

Umorismo, divertimento e tanti piani di lettura del testo e delle immagini diversi per la gioia di grandi e piccini.