L’incidente mortale a Busto, la fragilità degli adolescenti e la gita in Valganna nel podcast del 20 settembre

Le notizie di martedì 20 settembre

Incidente mortale questa mattina a Busto Arsizio intorno alle 9. Due auto si sono scontrate nella zona industriale di Sacconago, all’incrocio tra via Marzoli Massari e via Stefano Ferrario. Un uomo di 51 anni di origine marocchine ha perso la vita. Feriti anche uomo di 47 anni e una donna di 42. Secondo la prima ricostruzione la donna alla guida di un suv avrebbe centrato in pieno la Golf colpendo la parte del passeggero.

Si è dimesso l’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Saronno. Nella lettera di dimissioni indirizzata al sindaco Augusto Airoldi, Alessandro Merlotti ha spiegato “Non esistono più le condizioni per esercitare serenamente e in autonomia il mio incarico” . Merlotti fa cenno anche ad alcune critiche ricevute circa la sostanziale continuità con la precedente amministrazione: Ritengo, in questi due anni, di non avere lesinato impegno, studio e capacità di proposta – ha scritto l’ex assessore – auspico che lo stesso possa avvenire anche per le forze politiche che sostengono questa maggioranza, e per i consiglieri comunale che la rappresentano”.

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera che autorizza FerrovieNord ad acquistare un mezzo bimodale per il servizio di soccorso e antincendio sulle linee merci ferroviarie. Il veicolo sarà concesso gratuitamente a tempo indeterminato ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Varese che ne cureranno la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’eventuale impiego. Si tratta di un mezzo atteso dalle comunità dell’Alto Varesotto che in più di un’occasione hanno chiesto in passato maggiore attenzione sul tema della sicurezza ferroviaria anche alla luce dell’incremento dei traffici merci su rotaia prodotto da Alptransit, il sistema svizzero di alta velocità che vede nel Luinese uno dei varchi per le merci sull’asse Rotterdam-Genova. Il veicolo speciale strada-rotaia dovrà risultare idoneo ad effettuare interventi di soccorso nelle gallerie ferroviarie e su percorsi stradali.

Adolescenti fragili e sempre più problematici. Se ne è parlato nel corso di un convegno organizzato dalla cooperativa sociale di Busto Arsizio Piccolo Principe. Tra i dati emersi l’aumento di casi di isolamento e autolesionismo: nel 2019, in un arco temporale di 3 mesi, i medici del pronto soccorso pediatrico sono intervenuti per sei casi di tentato suicidio tra minori. Nello stesso periodo del 2021, i tentativi di togliersi la vita sono stati 52.

Camminata, letture e merenda gratuita per piccoli pellegrini con Alfa in Valganna. L’appuntamento è per sabato 24 settembre, ore 14:00, per un percorso di circa 3 Km dal Maglio di Ghirla alla Badia di Ganna. Il format prevede alcune letture durante la passeggiata a cura dell’associazione Parole in Viaggio e una merenda per i bimbi offerta da Coop Lombardia. L’evento è patrocinato anche dalla UICI Varese ed è quindi accessibile non solo a persone a mobilità ridotta, come tutta la Via Francisca del Lucomagno, ma anche a persone cieche o ipovedenti.