L’ipospadìa, cos’è e perché non si può urinare in piedi: lo spiega lo specialista Danilo Centrella

A pillole di salute, il dottor Danilo Centrella medico chirurgo specialista in urologia e andrologia e direttore della struttura complessa di urologia del Verbano Cusio Ossola, affronta parla dell’ipospadia, una malattia congenita del bambino.

Parliamo di ipospadia, una malattia congenita del bambino. È stato il professor Duckett, uno dei più famosi e conosciuti urologi di questa generazione, uno che ha dedicato la sua vita alla conoscenza e al trattamento delle malattie congenite del bambino, a scrivere una volta su un suo libro: “ ogni bambino ha il diritto di fare la pipì in piedi e di disegnare il suo nome nella neve”.

È un’immagine che tutti noi maschietti sappiamo. Tutti noi l’abbiamo fatto da bambini, però, purtroppo ci sono i bambini che non possono farlo, quantomeno fino al trattamento, non possono farlo, perché sono affetti da quella che si chiama “ipospadia” che è una malattia congenita dell’uretra che è il canalino che porta l’urina dalla vescica al meato uretrale, al foro di uscita esterna. Questo è normalmente sulla punta del pene o nel meato vaginale anteriore nella donna, ma, in alcune patologie congenite, può trovarsi a una distanza differente da quello. E questo avviene nell’ultimo trimestre di gravidanza, durante la gestazione, quando si formano tutti gli organi, per la fusione dei tessuti che formano gli organi tra cui l’uretra, che è un tubo che dalla vescica va sulla punta del pene. Bene, nella donna è lunga 1 o 2 cm, quindi il tragitto è molto breve, mentre nell’uomo il tragitto è molto più lungo, nel maschietto è più lungo, e quindi si può interrompere per una per una malattia congenita a vari livelli sulla lunghezza dell’asta penile, dal più distale, al mede del pene e fino al prossimale fino al livello della base dello scroto.

Questo cosa comporta? Che la punta del pene è più ristretta e non è nella posizione naturale, quindi il bambino non può fare la pipì in piedi, ma soprattutto il getto delle urine è molto più debole. Ci sono vari gradi, va detto, dal più distale al più prossimale e fortunatamente, il 70% di questi bambini ha il meato distale, cioè un’ipospadia distale, mentre il 30% è prossimale.

E da qui tutti i trattamenti chirurgici. Considerate che l’incidenza è dell’8 per mille sui bambini, quindi fondamentalmente lo 0,8% dei bambini. È una patologia rara ma comunque presente. E così, in questi bambini, bisogna trovare il trattamento più accurato. Attualmente il trattamento chirurgico è un trattamento che deve essere fatto entro i 18 mesi dalla nascita, proprio perché il bambino non ha memoria dell’atto chirurgico. Oppure dal quinto/sesto anno, prima dell’età scolare. Si evita il secondo o quarto anno perché c’è una memoria a lungo termine del trauma che può avere.

I trattamenti proposti nel mondo sono tantissimi, più di 200 trattamenti. Quelli più accreditati sono veramente molti limitati e quindi è importante cercare un punto di riferimento, un centro di riferimento con un’ampia esperienza per questo tipo di patologia, che dipende molto dall’affinità chirurgica, dalla strumentazione chirurgica e dell’età di diagnosi e di terapia della malattia. Tutto questo permette una precocità di ospedalizzazione, di trattamento e una ripresa funzionale importante, perché considerate che la formazione, la conformazione del pene e anche l’estetica del pene sono molto importanti per l’autostima nel bambino nell’età adolescenziale e nell’età adulta.

Importante non solo correggere funzionalmente questa malattia ma correggere anche esteticamente in modo che il bambino non abbia alcuna memoria di questo brutto periodo.