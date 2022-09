Il listino prezzi dell’edilizia. Lunghi: “Trasparenza e miglior conoscenza del mercato”

Tra le novità, i paragrafi dedicati ai serramenti in pvc o ai cablaggi strutturati nei sistemi di rete oltre a numerose nuove voci che arricchiscono ciascun capitolo. Camera di Commercio presenta l’edizione ‘22 del “Listino Prezzi Informativi Opere Compiute in Edilizia”, proponendola al pubblico della Fiera Città di Varese, in programma da venerdì 9 a domenica 18 settembre.

All’interno della rassegna, che ritorna nell’area della Schiranna dopo gli stop imposti dall’allerta sanitaria, è infatti previsto uno spazio tutto dedicato al “Recupero del Patrimonio Edilizio”, riferito in particolare alla pianificazione urbanistica del verde, ai bonus fiscali e alla loro proroga ed evoluzione (Superbonus Edilizia 110%, Bonus Ristrutturazioni, Bonus Facciate).

Qui s’inserisce la partecipazione di Camera di Commercio che, nel proprio stand, ospiterà anche gli esperti dell’Associazione costruttori edili della provincia di Varese (Ance). L’obiettivo è di fornire, ai visitatori e agli operatori economici che animeranno la Fiera, informazioni con le ultime novità sull’utilizzo dei bonus fiscali, ma anche diffondere i concetti della qualità e della sicurezza in cantiere. Non mancheranno, poi, informazioni sul caro prezzi delle materie prime e sugli altri temi di attualità per il settore.

In tale contesto, ci sarà allora l’opportunità di conoscere i contenuti dell’ormai tradizionale “Listino Prezzi Informativi Opere Compiute in Edilizia”, basato sulle rilevazioni effettuate semestralmente. La pubblicazione – disponibile anche online, nel Portale Prezzi di Camera di Commercio, come di consueto, è stata realizzata dallo stesso ente camerale, mettendo a disposizione di imprese, associazioni di categoria e consumatori, professionisti ed enti pubblici i prezzi delle opere compiute e dei materiali per l’edilizia.

«Un passaggio importante – sottolinea il presidente della Camera di Commercio, Fabio Lunghi – sulla via della trasparenza e della miglior conoscenza del mercato. Da questo punto vista, mi piace sottolineare come le consultazioni online all’interno del Portale Prezzi siano aumentate nell’ultimo anno di oltre il 30%, toccando quota 120mila». Grazie al lavoro svolto dagli esperti segnalati dalle associazioni di categoria, è stato aggiornato uno strumento utile a tutti coloro che devono fare i conti, ad esempio, con la sistemazione dell’impianto elettrico o idraulico di casa e con la costruzione di strutture edili: il semplice muretto come l’intera abitazione. Nella sezione “Il mio paniere” del portale web è poi possibile costruire e consultare un listino personalizzato con i prodotti di interesse. Non solo, perché nello stesso sito c’è la possibilità di cogliere l’utilità del computo metrico: uno strumento “facile” per scoprire se in edilizia il prezzo è “giusto”.