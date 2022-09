Lo scuolabus è solo di andata: polemica a Gavirate per il trasporto a metà. Ma c’è un motivo

Uno scuolabus di sola andata. Avviene a Gavirate dove l’amministrazione assicura il trasporto ai bambini delle frazioni di Voltorre e Oltrona solo per andare verso la scuola primaria alla mattina alle 8. Ma non c’è servizio al ritorno.

L’anomalia viene segnalata da un genitore che chiede ascolto per ottenere un servizio completo, a fronte di un problema oggettivo dato che “i bambini non possono rientrare a casa a piedi”.

Nella comunicazione inviata ai genitori dall’amministrazione comunale di Gavirate è proprio indicato che il servizio è solo verso la scuola alla mattina alle 8: «Si informa che è stato possibile attivare il Servizio di Trasporto Scolastico per i vostri bambini frequentanti la Scuola Primaria e residenti nelle frazioni di Oltrona al Lago e Voltorre, per la sola corsa di andata utilizzando il mezzo di trasporto degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado.

La corsa di andata si concluderà alla fermata della Scuola Secondaria di primo grado ed un incaricato del Comune di Gavirate, provvederà ad accompagnare i bambini alla Scuola Primaria Risorgimento di Gavirate.

Le famiglie devono farsi carico del trasporto pomeridiano dei loro bambini in quanto l’orario di uscita delle Scuole Primarie non coincide con l’orario di uscita della Scuola Secondaria e pertanto non è stato possibile applicare la stessa modalità del mattino».

La ragione del servizio a metà è spiegato dal sindaco Silvana Alberio: « Avevamo fatto una richiesta specifica durante il periodo delle pre iscrizioni alla scuola. Ci sono arrivate solo sei o sette domande, insufficienti per attivare il servizio perché sono necessarie almeno 10 domande. Dell’esito del sondaggio abbiamo dato ampia comunicazione già lo scorso 19 luglio. Poi, dato che ci rendiamo conto dei problemi dei genitori che lavorano, abbiamo cercato una soluzione. In accordo con la dirigente del comprensivo abbiamo deciso di sfruttare lo scuolabus delle medie per accogliere anche gli iscritti della primaria. Abbiamo individuato un accompagnatore specifico richiesto per gli utenti di quell’età. Purtroppo, però, gli orari di uscita dalla classi sono incompatibili e non è possibile sfruttare lo stesso pulmino. Se avessi avuto iscrizioni sufficienti avrei sicuramente attivato il servizio anche per la primaria. Ma non è stato così».