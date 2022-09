“Lo sport che vorrei” al Pattinodromo di Cardano al Campo

L’assessorato allo sport in collaborazione con la consulta sportiva di Cardano al Campo, per celebrare la conclusione della “Settimana Europea dello Sport”, organizza per domenica 2 ottobre, dalle 14 alle 18, l’evento “Lo sport che vorrei” al Pattinodromo di via Carreggia.

Molte le società e le associazioni che saranno presenti: Accademia di Scherma Gallaratese (scherma), A.S.D. Arcieri Tre Torri (tiro con l’arco), A.N. Italia (ginnastica militare), Centro Taekwondo Bayer (arti marziali), CC Cardanese (ciclismo), CardanoSkating (rotellistica), Centro Studi CSI (ginnastica artistica), Daste Dance (ballo), Judo Gym Club (arti marziali), Oratori Cardano (calcio, pallavolo, ginnastica dolce), Pallacanestro Cuoricino (basket), Volley Network (pallavolo).

L’iniziativa sarà un’occasione per assistere ad esibizioni proposte dagli allievi, ricevere informazioni e provare in prima persona tutte le discipline proposte, gratuitamente ed in piena sicurezza. Tutta la popolazione, specialmente bambini e ragazzi, sono invitati a partecipare e per tutta la durata dell’evento sarà presente musica ed un punto ristoro.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.