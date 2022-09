Lo stadio di Masnago quartier generale dello sport: dal 7 al 9 ottobre sarà Varese City Run

Tre giorni di sport, divertimento e street food. I prossimi 7, 8 e 9 ottobre, lo stadio di Masnago Franco Ossola sarà il quartier generale della festa dello sport. La Varese City Run edizione 2022 propone un ricco calendario di eventi aperti a tutta la collettività dai più piccoli ai più sportivi, dagli esperti agli occasionali.

Il clou della manifestazione, come dice anche il titolo, sarà la corsa con ben 4 diverse opportunità di cui due ufficiali FIDAL ( la mezza maratona e la dieci chilometri) e due di 10 e di 3 chilometri che attendono appassionati “della domenica”e famiglie.

SARANNO I BAMBINI AD APRIRE IL WEEKEND SPORTIVO CON LE PULCINIADI

Ad aprire il weekend sportivo, venerdì 7 ottobre, saranno i bambini 5 anni delle scuole dell’infanzia comunali e paritarie che finalmente potranno gareggiare alle pulciniadi « Dopo due anni di regole e distanziamenti – commenta l’assessore ai servizi educativi Rossella Dimaggio – i nostri piccoli torneranno a giocare tutti insieme e a gareggiare tra di loro, con l’entusiasmo che solo i più piccoli sanno esprimere. La nostra amministrazione ha a cuore particolarmente i più piccoli e lo si vede dai tanti interventi sulle scuole della città».

TORNEO DI CALCIO CON SQUADRE DA TUTT’ITALIA

Sabato sarà la giornata dei baby calciatori. Ci sarà un torneo di calcio aperto ai pulcini a cui si sono già iscritte squadre da tutta Italia: ci saranno Milan e Inter, ma anche Sampdoria, Sassuolo, Como e Pro Patria « È la prima edizione e c’è grande interesse – racconta Stefano Colombo della Sport + – anche le società della provincia potranno partecipare ma dovranno superare delle qualifiche provinciali».

I pulcini che arriveranno da fuori provincia saranno ospitati in albergo grazie ai fondi di un bando di Camera di Commercio che promuoveva il turismo e che Sport + si è aggiudicata.

All’interno dello stadio di Masnago verrà realizzata una vera e propria cittadella dello sport: « Io mi auguro che le associazioni sportive della città aderiscano all’iniziativa -ha detto l’assessore Stefano Malerba – Varese offre una platea ricchissima di enti e associazioni sportive che offrono attività alla cittadinanza. Ricordate che lo sport è cultura, insegna valori importantissimi ai nostri giovani e li fa crescere come cittadini».

Tra i protagonisti della corsa ( non è ancora chiarito quale) ci sarà anche il Sindaco Davide Galimberti che si sta preparando, correndo ogni domenica mattina: « La Varese City Run è un evento molto importante per la città – sottolinea – perchè richiama sportivi di indiscusso valore agonistico ma anche sportivi dilettanti e famiglie. Voglio fare i complimenti agli organizzatori per la proposta che portano in città».

4 GARE PODISTICHE DI CUI DUE AGONISTICHE UFFICIALI FIDAL

L’evento è gestito dalla Sport + : « Le due gare podistiche ufficiali si preannunciano ancora di alto livello – assicura Stefano Colombo – e, dopo un percorso molto panoramico e un po’ impegnativo, si arriverà all’interno della pista di Masnago con un finale “stile olimpiadi”».

Le gare si svolgeranno domenica 9 ottobre e comporteranno alcune modifiche alla viabilità nei rioni di Biumo Superiore, Sant’Ambrogio, Velate, Avigno, Masnago e Casbeno. Il percorso sarà simile a quello dell’edizione 2021: si parte allo stadio , per poi proseguire in via Manin, viale Aguggiari, via Veratti, via Sacco, ingresso ai Giardini Estensi, uscita su via Verdi, via Giuliani, via Bertolone, via XXV Aprile, via Sanvito, largo Risorgimento, via della Brunella, via Crsipi, via Monguelfo, via Crispi, via Bolchini, via Borghi, largo Mafalda di Savoia, via Saffi, via Carcano, via Vellone, via Stadio.

TANTI GLI SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE

Tanti gli sponsor di questa ricca edizione della Varese City Run tra cui il Comune di Varese, la Camera di Commercio, il CONI, la Varese Sport Commission, Tigros e la BCC: «La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate conferma il proprio sostegno a una manifestazione che è molto più di un’iniziativa sportiva – dichiara Diego Trogher, vicepresidente della Bcc-Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate – nella Varese City Run troviamo i valori che muovono il Credito Cooperativo nel suo essere banca del territorio. Troviamo infatti la volontà di promuovere il territorio varesino, valorizzandolo e facendolo conoscere; troviamo l’anima solidale e mutualistica con i progetti a favore della Fondazione Renato Piatti e del Ponte del Sorriso; troviamo un impegno di far crescere il territorio attraverso lo sport, dai più piccoli fino ai professionisti. Essere banca del territorio è farsi portatori di valori: non solamente attraverso servizi moderni, ma con un’intensa azione fatta di presenza, relazioni e fiducia».

Ci sarà anche lo stand di Humanitas Medical Care con l’equipe di ortopedia diretta dal dottor Paio Zerbinati per fornire indicazioni e consigli per un’attività sportiva che sia salutare e prevenga osteoporosi e mantenga tonico l’apparato muscolare.

Anche Varesenews partecipa in qualità di media partner a questo evento cittadino.

Le iscrizioni alle 4 gare sono aperte, per tutte le info https://www.varesecityrun.it/